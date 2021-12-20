Yiğit Bulut: Küresel emperyal yapı saldırmaya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Küresel emperyal yapı saldırmaya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı tarihi değer kayıplarına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Ekonomide yaşanan tabloyu "Küresel emperyal yapının Türk milletine saldırısı" olarak niteleyen Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küresel emperyal yapı büyük Türk milletine bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner."

"Başkanlık sistemi Türk ekonomisini uçuracak" demişti

Yiğit Bulut, Star gazetesindeki köşesinde 12 Mayıs 2014 tarihinde yazdığı "Başkanlık Sistemi Türk ekonomisini uçuracak…" başlıklı yazısında başkanlık sistemine geçildiğinde "Neyiniz varsa tam olarak en az 3’e katlanacak" demişti.