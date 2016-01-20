Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut el konmasını istedi, İş Bankası hisseleri dibe vurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut, 1924'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası'na "el konması" mesajı verdi.

Yiğit Bulut'un açıklamalarının ardından İş Bankası'nın bugünkü hisseleri dibe vurdu. Dün borsayı 4.53'ten kapatan İş Bankası hisse senetleri Yiğit Bulut'un, akşam saatlerinde TRT Haber’de sarf ettiği sözlerden sonra 4,37'ye kadar düştü.

Zaman'da yer alan habere göre, Bulut, İş Bankası'nın "Hintli Müslümanların gönderdiği parayla kurulduğunu" öne sürerek, "CHP'nin banka içinde organik bir bağı olamaz. Bu bankanın acilen millete iade edilmesi gerekiyor, hemen kamu bankası haline getirilmeli" dedi.

Yiğit Bulut, dün akşam (19 Ocak 2015) TRT Haber'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik söylediği “diktatör bozuntusu” ifadesini eleştiren Bulut, konuyu İş Bankası'na getirerek, “Mustafa Kemal'in mirası benim mirasım. Bana kaldı o banka, sana değil” diye konuştu.

Şubat 2015'te de TMSF'ye

devredileceği iddia edilmişti

İş Bankası için Şubat, 2015'te de Tasarruf Mevduat ve Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceği iddiaları gündeme gelmişti. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince bir açıklama yaparak, , "Siyasi yorum ve söylentiler komplo boyutuna vardı. Türkiye’nin en büyük özel bankası olarak işimize devam ediyoruz. Kimseden gizlimiz ve saklımız yok” demişti.

Yiğit Bulut'un tartışma yaratan o açıklamaları şöyle:

"O banka, Hintli Müslümanların gönderdiği parayla kuruldu. Ve o banka bu devletin, bu milletin bankası. Partinin banka içinde organik bir bağı olamaz. Ve bu konuşmadan sonra, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devlete hakaret, millete hakaret, ümmete hakaretten sonra o bankanın acilen millete iade edilmesi gerekiyor. Bir patinin bankası olamaz. Acilen gerekli düzenlemenin yapılarak bu bankanın bir kamu bankası haline getirilmesi gerekiyor.”

"Gazi Mustafa Kemal'in mirası benim mirasım"

“Hepimizin bankası, hepimizin. Gazi Mustafa Kemal'in mirası benim mirasım. Senin mirasın değil, o benim mirasım. Sana kalmadı o banka, bana kaldı. Bugün devlete millete dil uzatan medya baronlarının hepsi bu banka tarafından fonlanarak bu hale getirildi. Hepsinin belgesi benim elimde var, Almanya şubesinden verilen krediler, Petrol Ofisi'ndeki ortaklık, Dış Bank'ın satışı, arkasından gelenler. Her şeyin belgesi kuruşu kuruşuna var. Bu banka acilen millete iade edilmek zorundadır.

“Cumhurbaşkanlığı'na, arkasında 16 devleti temsil eden forsuna, bu millete, bu devlete, halkın seçip de oturttuğu isme, bir makama, bu kadar fütursuzca, kendini kaybetmişçesine saldırabiliyorsan, ben senin ipinin dışarıda olduğunu düşünürüm. Ve böyle bir ortamda o bankanın senin organik kontrolünde olması mümkün değil. Halkın malıdır, acilen halka iade edilmelidir."

İş Bankası: İddialar gerçek dışı

Öte yandan, İş Bankası iddia ilişkin olarak gerçek dışı haber ve değerlendirmelere yer verildiğini belirterek, bankanın kuruluşundan bu yana faaliyetlerini başta Bankacılık Kanunu olmak üzere mevzuata uygun bir şekilde yürütmekte olduğunu açıkladı.



İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada bankamız faaliyetlerine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve değerlendirmelere yer verildiği görülmüştür. İş Bankası, kuruluşundan bu yana faaliyetlerini başta Bankacılık Kanunu olmak üzere mevzuata uygun bir şekilde yürütmektedir. Bankamız faaliyetlerine ilişkin olarak bunun aksine bir değerlendirme veya gelişme bulunmamaktadır. Bankamızın gündeminin bu kapsamda sadece bankacılık faaliyetlerinden oluştuğunu, bu nedenle gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesini, gerçek dışı yayınlara karşı Bankamızın yasal yollara başvurmakta olduğunu kamuoyu bilgisine saygıyla sunarız."