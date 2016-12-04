Yiğit Bulut: Faiz, bir sistemin ve ülkenin kanını emer, nereye girerse orayı bitirir!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Faizleri düşürün" çağrısıyla ilgili olarak "Faiz bir sistemin ve ülkenin kanını emer! Faiz nereye girerse orayı bitirir! Bu gerçeği görebileceğiniz Osmanlı gerçeği ve üzerinde düşünmemiz gerek" görüşünü savundu.

Yiğit Bulut'un "Osmanlı’da ‘finansal ataklar’ gerçeği" başlığıyla yayımlanan (4 Aralık 2016) yazısı şöyle:

1839 Baltalimanı Anlaşması ile boyunduruk altına alınan Osmanlı 1976’da BATIRILDI ve İŞGALE HAZIR HALE getirildi…

Nasıl mı?

1854 ile 1874 arasında 15 büyük borçlanma, 3 küçük “borç değiştirme” yapıldı... Bunlar sırasıyla şöyleydi:

1 - Yüzde 4,50-6 faizli 1854 Borçlanması: İngiltere ve Fransa’nın desteği ile 24.8.1854 günü Londra’da ‘Palmer Ortakları’ ve Paris’te ‘Goldschmid ve Ortakları’ ile ilk dış istikraz mukavelesi yapıldı. ‘Mısır Vergisi’ diye anılan yıllık 60 bin kese altın (300 bin Osmanlı lirası) devlet geliri, borcun ödenmesi bitinceye kadar 33 yıl, iki yabancı ortaklığa devredilmiş oluyordu...

2 - Yüzde 4,90 faizli 1855 Borçlanması...

3 - Yüzde 6 faizli 1858 Borçlanması: İngiltere’de bulunan ‘Dent’ ve ‘Palmer’ adlı müesseselerle yüzde 6 faizli ve 33 yıl vadeli 5 milyon İngiliz lirası tutarında dış borç mukavelesi imzalandı. Borçlanmaya teminat olarak, İstanbul’un gümrük ve oktuvra gelirleri gösterildi...

4 - Yüzde 6 faizli Mires Borçlanması: Avrupa piyasasında kötü tanınan Mires adındaki bir bankerle istikraz mukavelesi imzalandı. 400 milyon frank tutarındaki borçlanma yüzde 6 faizli ve 36 yıl vadeliydi...

5 - Yüzde 6 faizli 1862 Borçlanması...

6 - Yüzde 6 faizli 1863 Borçlanması...

7 - Yüzde 6 faizli 1865 Borçlanması: ‘Bank-ı Osman-i Şahane’ (Osmanlı Bankası) Fransız ‘Credit Mobilier’ ve ‘Societe Generale’ ile 150 milyon franklık bir istikraz mukavelesi imzalandı. Yüzde 6 faizli ve 21 sene vadeli bu borçlanmaya Ergani-Maden bakır madeni hasılatı ile Anadolu ağnam resmi karşılık olarak gösterildi...

8 - 1865 Birinci Tertip Umumi Borçları...

9 - Yüzde 6 faizli 1869 Borçlanması...

10 - Yüzde 6 faizli 1869 Borçlanması...

11 - Yüzde 6 faizli 1871 Borçlanması: ‘Credit Generale Ottoman’, ‘Louis Cohen Sons’ ve ‘Dent Palmer’ grubu ile yapılan anlaşma sonucu, yüzde 6 faizle 5 milyon 700 bin sterlin tutarında borçlanma yapıldı...

12 - Yüzde 9 faizli 1872 Hazine Tahvilleri.

13 - 1873 Umumi Borçları

(II. Tertip)...

14 - Yüzde 6 faizli 1873 Borçlanması: ‘Credit Mobilier’ müesseseleri ile 694 milyon 444 bin 500 franklık bir borç mukavelesi imzalandı. Yüzde 6 faizli bu borca, Tuna vilayeti aşarından 1 milyon 200 bin, Anadolu ağnam resminden 750 bin lira, İstanbul Tütün Rejisi gelir fazlasından 300 bin lira, Ankara vilayeti aşarından 150 bin lira ve genel devlet gelirleri karşılık gösterilmişti...

15 - 1874 Umumi Borçları

(III. Tertip)...’

16-17-18’inci borçlanmalar için üç “borç takası” yapıldı ve daha fazla faiz ödenerek taksitler geciktirildi...

Bir detayın da altını çizelim; yukarıda gördüğünüz oranlar resmi veriler, alınan komisyonları da ekleyince bu oranların üstüne 2 veya 3 puan eklemeniz gerekli! Hatta son döneme doğru sapma o kadar büyümüş ki; % 6 görünen faiz, % 22 gerçek maliyet…

Sonuç: “Faiz bir sistemin ve ülkenin” kanını emer! Faiz nereye girerse “orayı bitirir”! Bu gerçeği görebileceğiniz Osmanlı gerçeği ve üzerinde düşünmemiz gerek…

Son söz:Türkiye’nin her alanda ayağa kalktığı VE SALDIRIYA UĞRADIĞI bugünlerde konu ÇOK AMA ÇOK hassas ve incelemeye devam edeceğiz