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Yiğit Bulut: Halka açık bütün patron şirketleri bir gecede devletin eline geçebilir!

Bulut: Halka açık olup, birileri tarafından istendiği gibi yönetilen her şirkete Türk Devleti müdahil olabilir; Herkes aklını başına alsın, halkın parası artık bedava değil

13 Mart 2013 17:40

Star gazetesi yazarı ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Turkcell Holding'e müdahalesine ilişkin olarak "Halka açık olup, birileri tarafından 'istendiği gibi yönetilen' her şirkete Türk Devleti 'müdahil olabilir', halkın yatırımına sahip çıkabilir..." dedi. Bulut, "Halka açayım, paraları toplayıp keyfime bakayım diyen 'bütün patron' şirketleri, bir gecede 'Türk Devleti’nin kontrolüne' geçebilir" ifadesini kullandı.

Yiğit Bulut'un "Türkiye'de gazeteci şımarıklığı ve basın denklemi" başlığıyla yayımlanan (13 Mart 2013) yazısının ilgili kısmı şöyle: 

Türkiye’de 2003 yılına kadar alışık olmadığımız, HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ bir durum; Devlet “güçlülerin elinde bir yere” müdahil olsun ve yumruğunu MASAYA vursun! Artık oluyor, Türk Devleti “yeter” demeyi, gerektiğinde “vatandaşının” haklarını korumayı çok iyi biliyor ve gözkırpmadan yapıyor...

Sevgili dostlar, Turkcell’de yıllardır devam eden ve yüz binlerce “yatırımcının elini kolunu” başlayan gidişe, DEVLET, SPK eliyle müdahil oldu ve gerekli adımları attı. SPK Başkanı başta olmak üzere bu gücü Türk Halkına gösteren herkesi  kutluyorum...
 
Peki bu ne demek?
 
Şu demek; bundan sonra halka açık olup, birileri tarafından “istendiği gibi yönetilen” her şirkete Türk Devleti “müdahil olabilir”, halkın yatırımına sahip çıkabilir... Daha açık yazayım; şirketi kurayım, halka açayım, paraları toplayıp keyfime bakayım diyen “BÜTÜN PATRON” şirketleri, bir gecede “Türk Devleti’nin kontrolüne” geçebilir... Herkes aklını başına alsın; HALKIN PARASI ARTIK BEDAVA DEĞİL!
 

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