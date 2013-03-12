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Ekonomi

Eski AKP'li bakanlar Turkcell'den ayda ne kadar maaş alacak?

SPK'nın Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atadığı ikisi bakan üç yeni isme yıllık net 100 bin Euro huzur hakkı ödenecek

12 Mart 2013 13:32

Hazal Özvarış - T24

 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell İletişim Hizmetleri yönetiminde yaşanan temsil krizinin verilen sürede aşılamaması üzerine Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkki Kıvısaarı ve Oleg Adolfoviç Malis'i Yönetim Kurulu üyeliklerinden alarak yerlerine eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça'yı atadı. Turkcell yönetiminin yaptığı 2010 tarihli Genel Kurul'da alınan karara göre, eski AKP milletvekilleri Koç ve Güler ile Akça, ayda yaklaşık 20 bin Türk lirası maaş alacak. 
SPK, ortakları Çukurova Grubu, Rus Altimo ve İskandinav TeliaSonera arasında yönetimde temsil krizi yaşanan Turkcell’e dün (11 Mart 2013) müdahale etti. Ortakları temsil edecek üye konusunda çıkan kriz verilen sürede giderilemeyince SPK, Yönetim Kurulu üyelerinden üç ismi görevden alarak yerlerine ikisi eski bakan üç yeni isim atadı. 
Turkcell İletişim Hizmetleri'nin yönetiminin 29 Nisan 2010'da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "25 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere ve görevleri süresince, Yönetim Kurulu Başkanı'na, yıllık net 250 bin Euro ve her bir Yönetim Kurulu Üyelerine ise yıllık net 100 bin Euro huzur hakkı ödenmesine" karar verildi. Turkcell'in resmi sitesinde duyurulan Genel Kurul Bilgileri arasında yer alan karar, Turkcell İletişim Hizmetleri'nin 2011 tarihli Faaliyet Raporu'na da yansıdı. 
İlgili karara göre, eski bakanlar Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler ile Ahmet Akça, bugünkü döviz kurundan yola çıkarak aylık 19. 475 Türk lirası maaş alacak. 
 

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