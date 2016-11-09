Yiğit Bulut: Almanya, emrettiği zaman 'hazır ol' şeklini alan devşirmelere alışmış, çıldırıyorlar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'ı telefonda bekletmesiyle ilgili olarak "Almanya alışmış emrettiği zaman 'hazır ol' şeklini alan 'devşirmelere', son 13 yıldır istediğini göremeyince hele hele son birkaç yıldır 'kurduğu bütün oyunları' bozulunca, çıldırıyor. Neymiş Efendim Alman bakan aramış da Türk Bakan telefona çıkmamış. Emredersin Almanya, bizim bütün Devlet kademeleri 'sizler' arayacaksınız diye 'hazır' bekleyecek" görüşünü savundu. Bulut, "Yeni Dünya’da Avrupa kıtasında 'AB' diye bir 'oluşum' olmayacak" iddiasını ileri sürdü.

Yiğit Bulut'un Star'da "Alman bakan emretti, hemen bağlayın" başlığıyla yayımlanan (9 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Dün, Dışişleri Bakanımız çok önemli bir açıklama yaptı ve “Alman bakan ile arasındaki telefon” haberleri ile ilgili detayları açıkladı. Çok da önemli bir cümle kullandı; “bizi eşit bir muhatap gördükleri sürece sorun çıkmaz”...

Sevgili dostlar, Almanya alışmış emrettiği zaman “hazır ol” şeklini alan “devşirmelere”, son 13 yıldır istediğini göremeyince hele hele son birkaç yıldır “kurduğu bütün oyunları” bozulunca, çıldırıyor. Neymiş Efendim Alman bakan aramış da Türk Bakan telefona çıkmamış. Emredersin Almanya, bizim bütün Devlet kademeleri “sizler” arayacaksınız diye “hazır” bekleyecek...

Bu noktada bütün Avrupa ülkelerine soruyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekim ayından bugüne AB hakkında yaptığı konuşmaları, size verdiği cevapları iyi takip edebildiniz mi?

Edemediyseniz, bakın ben hatırlatayım...

Sevgili dostlar, Sayın Cumhurbaşkanımız bir süre önce çok ama çok net ifade etti; “...AB’nin tavrı, Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediğinin tavrıdır. Kendileri bilirler. Türkiye AB ile ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü tutan taraf olmuştur. Ülkemizin 53 yıl kapıda bekletilmesi bizimle ilgili görüşünü göstermiştir. AB, Türkiye’yi tam üye yapacaksa hiçbir engel bulunmuyor, biz hazırız. Artık bu oyunun da sonuna geldik, bunu bilmeleri lazım. Lafı dolandırmanın, diplomatik cambazlık yapmanın gereği yok. AB kendi günahlarını bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın...”

Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... SONA GELDİĞİMİZ OYUNDA kendini hala “efendi” sanan Avrupa ülkelerine de bir sözüm var; neyle tehdit ederseniz edin, YAPABİLECEĞİNİZ HİÇBİR ŞEY YOK! HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜ 200 YILDIR YAPTINIZ VE ARTIK BU COĞRAFYA’YA, BU MİLLET’E YAPABİLECEĞİNİZ KÖTÜLÜK KALMADI! HAZIRIZ, SİZİ BEKLİYORUZ!

Son söz: Yeni Dünya’da Avrupa kıtasında “AB” diye bir “oluşum” olmayacak... İnanmayanlar bu yazıyı kesip saklasınlar... Yine konuşuruz...