Yiğit Bulut: Taraf denen fitne yuvasından yeni bir deneme

AKP yönetiminin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çekirdek danışman kadrosunun “itirazlarına rağmen” baş danışmanlığa getirilen Yiğit Bulut’un, görevinden ayrılacağı iddia edilmesinin ardından Yiğit Bulut'tan yanıt geldi. Bulut, "Taraf denen fitne yuvasından yeni bir deneme. Sözde haber çok ilginç , aynı haber içinde Babacan'ın ailesinin eve dön baskısı altında kaldığı belirtilirken Kurtulmuş'un parti ile arasının bozuk olduğu, benim de medyaya geri dönmek istediğim iddia ediliyor. 1 taşla 3 hedef..." dedi.

Yiğit Bulut, Sayın Kurtulmuş ve Babacan, Türkiye için çok değerli iki siyasetçi ve teknik adam olup, bu yola gönül verenlerin bağrına bastıkları isimlerdir. Ayrıca ne zaman siyaset yapacakları, nasıl bir yol çizecekelri kendi kararları olup, FİTNE ile haberi ayırmayan sözde gazeteci ve gazeteleri hiç ama hiç ilgilendirmez. Bana gelince; YERLEŞİK düzeninduaları yine kabul olmayacağı gibi korkulu rüya görmeye maalesef devam edecekler. Bırakmak asla söz konusu olmadığı gibi Sayın Başbakan büyük Koalisyon'un ağır saldırısı altındayken değil verdiği görevden kaçmak, bu yolda kefen giymek bile az gelir. Hiçbir inancı olmayan sözde eli kalem tutanlarinandıkları yolda gidenlerin neler yapabileceğini, "BÜYÜK TÜRKİYE" adına nelere katlanabileceklerini tahayyül edemezler... İnanarak sabredenler ulaşacaklardır. Türk Halkına Saygıyla, gazete görünümlü FİTNE yuvalarına ise anlayacakları dilden duyurulur..." diye konuştu.

Taraf'tan Hüseyin Özay haberinde, Bulut’un, Başbakan’ın yakın çevresinin birçok engellemeleri ile karşılaştığı ve bu engellemeler nedeniyle yeterli düzeyde Başbakan’a bilgi aktaramadığı ifada edildi. Kulislerde, bu durum Başbakan’ın eski danışmanlarının, Yiğit Bulut’u “püskürttüğü” şeklinde yorumlanıyor. Ve Bulut’un, Başbakan izin verirse, medyaya yeniden dönmek istediği de konuşulmaya başlandı yazmıştı

Babacan'a aile baskısı

AKP’nin kuruluşundan itibaren görev alan Babacan, 3. Dönem kriterine takılan bakanlar arasında bulunuyor. Daha önce de siyaseti bırakacağını açıklayan Babacan’a, son dönemde aileden “eve dön” baskısı yapılmaya başladı.

Babacan’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Babacan’ın siyasete atılması ile birlikte Babacan Tekstil’deki işler baba Hilmi Babacan tarafından yürütülmeye başlandı. Son 10 yıllık süreçte Babacan Tekstil, önemli ölçüde büyüdü. Bu büyüme geçtiğimiz yıllarda Ankara-İstanbul Yolu’nda açılan dev bir fabrika ile taçlandı. Ancak işlerin büyümesi, beraberinde kontrol sıkıntısı da getirdi. Babacan Ailesi, işleri yetiştiremez hale geldi. Hatta kulislerde, şirketlerin idare konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşadığı da konuşuluyor. Bu gelişmeler üzerine Babacan Ailesi’nin, oğul Babacan’a, “artık yeter evine dön” uyarısında bulunduğu öğrenildi. Hatta ekonomi bürokrasinde, ailesinin Babacan’a “biraz da bizi kurtar” çağrısında bulunduğu ifade ediliyor.

Siyaseti bırakıyor

Babacan’ın ise ailesinden gelen çağrıya olumlu yanıt verdiği ve 2015 yılında yapılacak milletvekili seçimleri ile birlikte siyaseti bırakacağı bildirildi. Babacan’ın ismi, Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimleri arasında geçecek olan 10 aylık dönem için Başbakan olarak da geçiyor. Ayrıca Başbakan Erdoğan, Babacan’ın uluslar arası bir kuruluşun başına geçeceğini de daha önce açıklamıştı. Ancak Babacan’ın, tüm teklifleri reddettiği ve siyaseti bırakma konusunda kesin karar verdiği belirtildi.