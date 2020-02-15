Yiğit Aksakoğlu, New York Times'a konuştu: Muhtemelen hapiste uzun bir süre geçireceğim, piyangodan çıkmış gibi...

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18 Şubat'ta Silivri'de görülecek duruşma öncesi savcının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu, tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Beni kazayla seçtiler ve şimdi de geri adım atamıyorlar" dedi.

New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall'a konuşan Aksakoğlu, 18 Şubat'taki duruşma ile ilgili olarak, "Muhtemelen hapiste uzun bir süre geçireceğim, piyangodan çıkmış gibi" dedi. Aksakoğlu, "Şubat'ın 18'i Türkiye'de sivil toplum için bir cenaze olacak" dedi ve ekledi; "Kimse sesini azıcık bile olsa çıkarmayacak".

Gall tarafından kaleme alan makalede, "Aksakoğlu'nun kaderi, Türkiye'nin yargı sisteminin ne hale düştüğünün kanıtı: Kendini devletin eğitim sistemi sayesinde yükseltmiş biri kariyerinin kendi devleti tarafından yok edildiğini görüyor" ifadeleri yer aldı.

Gezi Protestoları'yla ilgili konuşan Aksakoğlu, "Ben sosyal hareketler üzerine çalıştım. Bu gördüğüm ilk sosyal hareketti, o yüzden tabii ki barışçıl bir gözlemci olarak oradaydım" dedi.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çocuk oyun alanları tasarlayacak olan Aksakoğlu, "Ben bu sektörde değişim yaratabilmek için çalışıyorum" dedi ve ekledi; "Ama bu bir siyasi partiye bağlı veya karşı değil. Ben bir sosyal gelişim profesyoneliyim. Son 20-25 yıldır yapmaya çalıştığım şey çok belli" dedi.

Silivri Cezaevi'ndeyken tecritten çıkarılma talebinde bulunduğunu ancak reddedildiğini söyleyen Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi, "Şokla tek başıma mücadele etmek çok zordu. Konuşacak kimsem yoktu" ifadelerini kullandı.

Aksakoğlu sözlerine son verirken, "Hükûmet sanıklara ceplerindeki bozuk para gibi davranıyor. Hayatımızın ortasında geldiler ve onu mahvettiler. Artık geçmişimin bir anlamı kalmadı ve bir geleceğim yok" diye konuştu.