Yiğido'nun intikamı acı oldu!

Süper Final Avrupa Ligi grubu maçında Sivasspor, sahasında kupada farklı mağlup olarak elendiği Bursaspor'u farklı mağlup ederek rövanşı almış oldu.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Hayrettin Yerlikaya ile Murat Akça kadroda yer almazken, Bursaspor'da da sakatlığı bulunan Ozan İpek takımdaki yerini alamadı. İbrahim Öztürk ile Scott Carson da Bursaspor'un 18 kişilik kadrosunda bulunmuyordu.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay İstanbul'da kupada 4-1 mağlup olarak elendiği rakibi karşısında bu kez farklı bir onbirle sahada yer alıyordu. Korcan Çelikay bu sezon ilk kez kalede şans bulurken, Pedriel, Kıvanç Karakaş, Ziya Erdal ve Rajnoch ilk onbirde maça başladı.

Konuk Bursaspor'da ise ilk maçta oynayan Scott Carson'ın yerine Yavuz Özkan, İbrahim Öztürk'ün yerine Milan Stepanov, Vederson'un yerine de genç Mehmet Sak ilk onbirde başladı.

Sivasspor 27. dakikada Eneramo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken stoper Jan Racnoch skoru 44. dakikada 2-0 yaparak ilk yarının da sonucunu ilan ediyordu.

Bursaspor'da ikinci yarıda genç stoper Serdar Aziz'in yerine tecrübeli stoper Ömer Erdoğan, genç sol kanat oyuncusu Mehmet Sak'ın yerine de tecrübeli Vederson'u sahaya sürdü.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde Sivasspor'da bu kez Kamil Grosicki sahneye çıktı ve skoru 3-0 yapan golü Bursaspor ağlarına gönderdi.

Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam son oyuncu değişikliğini 72. dakikada yaptı ve günün etkisiz ismi Pinto'nun yerine Turgay Bahadır ile başladı.

Sivasspor'da ilk değişiklik 75. dakikada yapıldı ve Kıvanç Karakaş'ın yerine Tomas Rada oyuna dahil oldu. Ev sahibi takım skor avantajını eline geçirmiş ve art arda oyuncu değişiklikleri yapıyordu.

77. dakikada Pedriel'in yerine Milan Cerny'yi sahaya süren teknik direktör Rıza Çalımbay, son değişikliğini de 80. dakikada üçüncü golün sahibi Kamil Grosicki'nin yerine tecrübeli Mehmet Nas'ı oyuna alarak yaptı.

90+3'te sol kanattan Mehmet Nas ceza sahasına girerken Basser tarafından düşürüldü ve hakem penaltı atışını gösterdi. Kaleci Yavuz Özkan, Eneramo'nun penaltı vuruşunu kurtardı ve bu aynı zamanda maçın da skoru oldu.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 28'e yükseltirken, Bursaspor ise 25 puanda kalmış oldu.