Yiğidolar tur için sahada

OFK Grbalj ile 5 Temmuz'da Karadağ'da oynadığı UEFA İntertoto Kupası 2. tur ilk maçıyla, 41 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Sivasspor, bu maçın rövanşını, yarın saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacak.

Sivasspor, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini eleyerek kupada 3. tura yükselmek istiyor.

Geçen hafta Karadağ'da takımlarını ilk kez Avrupa arenasında izleyen Sivaslı futbolseverler ise yarın Sivas'ta ilk kez Avrupa kupası maçı izleme heyecanı yaşayacak.

OFK Grbalj maçı öncesinde Sezer Badur ve Muhammed Ali Kurtuluş'un sakatlıkları sürüyor. Karadağ ekibi ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören kaleci Akın Vardar, cezası nedeniyle bu zorlu maçta forma giyemeyecek.

Akın ve Avustralya Milli Takımı kadrosunda bulunan Michael Petkoviç'in yokluğunda, OFK Grbalj karşısında teknik direktör Bülent Uygun'un kalede Volkan Ünlü'ye şans vermesi, genç kaleci Mehmet Yazıcı'nın da yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.