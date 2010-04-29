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Yaşam

YİBO tecavüz iddiasında 3 öğretmen açığa alındı

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesindeki Ahmet Baldöktü YİBO’da 2 yıl önce meydana gelen taciz ve tecavüz iddiasıyla 3 kişi açığa alındı.

29 Nisan 2010 03:00

T24- Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesindeki Ahmet Baldöktü YİBO’da 2 yıl önce meydana gelen taciz ve tecavüz iddiasıyla 1 öğretmen ile bu olayla ilgili kayıtsız kaldıkları gerekçesiyle okul müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere 3 kişi, 2 ay önce Bakanlık müfettişlerinin yaptığı soruşturma sonucu açığa alındı.


3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığının da halen soruşturma sürdürdüğü belirlendi.


Melikgazi ilçesi Gesi mahallesinde 100’e yakın ögrencinin kaldığı Ahmet Baldöktü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda 2 yıl önce Fen Bilgisi ögretmeni İ.K’nın kız ögrencisini önce taciz ettiği, ardından tecavüz ettiği, kimliği belirlenemeyen bir kişinin okulun laboratuvarına koyduğu gizli kamera CD’sinin Milli Eğitim Bakanlığına 2 ay önce gönderilmesiyle çıktı.


Bunun üzerine okula gelen 2 bakanlık müfettişi 2 yıl önce meydana gelen taviz ve tecavüz iddialarını soruşturarak okulun Fen Bilğisi öğretmeni İ.K ile olayla ilgili olarak ilgisiz kaldıkları iddiasıyla Müdür N.S ve Müdür Yardımcısı R.E.’yi açığa alarak, olayı bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığına ve adli yönden de işlem yapılması için Cumhariyet Savcılığına gönderdi. Söz konusu 17 yaşındaki ögrencinin ise 2 yıl önce YİBO’dan mezun olduğunu, ifadesi alınan ögrencinin halen bir lisede okuduğu belirlendi.

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