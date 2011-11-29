-YHT'nin Polatlı istasyonu 1 Aralık'ta hizmete başlayacak POLATLI (A.A) – 29.11.2011- Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında çalışan trenlerin, 1 Aralık'tan itibaren Ankara'nın Polatlı ilçesinden yolcu indirip bindirmeye başlayacağı bildirildi. Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, Ankara–Konya YHT seferlerinin Polatlı'dan 1 Aralık'tan itibaren 10.07, 12.37, 17.37 ve 22.07 saatlerinde Konya yönüne, 09.30, 14.30, 17.00 ve 21.30 saatlerinde Ankara yönüne yolcu alacağını belirtti. Çelik, ''Dünyada şehirlerin tren yolu güzergahında bulunması prestij ifadesidir. Polatlımız da YHT ve İstanbul-Hicaz demiryolu hattı üzerindedir. YHT Projesinin bir ayağı Asya'da Pekin'dedir, bir ayağı Avrupa'da Londra'dadır. Bu durum ilçemize prestij kazandırmaktadır. Artık Polatlımız geleceğin prestijli şehirleri arasındadır'' dedi. YHT hattında sefer yapan bütün trenlerin Polatlı'da durmasını beklememek gerektiğini ifade eden Çelik, günlük sekiz sefer Polatlı'da duran Ankara–Eskişehir YHT hattında, artık Eskişehir'den saat 16.00'da hareket eden trenin de Polatlı'da duracağını ve saat 16.57'de yolcusunu Polatlı'da bırakacağını bildirdi. Çelik, ''Ayrıca Konya'da 10-17 Aralık tarihleri arasında Şeb-i Arus törenleri nedeniyle saat 23.30'da Konya'dan Ankara'ya hareket eden tren Polatlı'da durup yolcu indirip-bindirecek'' dedi.