-YHT'ler bayram tatilinde doldu taştı ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Ankara'dan Eskişehir ve Konya'ya sefer yapan Yüksek Hızlı Trenler (YHT), bayram tatilinde on binlerce yolcu taşıdı. TCDD Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, pazar gününe kadar ücretsiz olan tüm seferleri önceden dolan Ankara-Konya YHT hattında bugüne kadar yaklaşık 30 bin yolcu seyahat etti. 411 yolcu kapasiteli YHT setleriyle günde 4 gidiş 4 geliş sefer yapılan hatta, 24 Ağustos'tan bu yana taşınan yolcu sayısı 30 bine yaklaştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Ağustos'ta törenle hizmete giren ve 24 Ağustos 2011 Çarşamba gününden itibaren ücretsiz yolcu taşınan YHT hattı, pazar günü de dahil ücretsiz hizmet verecek. Geçen sürede yaklaşık 30 bin yolcu taşınan hatta, bugün ve yarın da 9 bin 861 yolcu taşınması öngörülüyor. Böylece Ankara-Konya YHT hattında 12 günde toplam 39 bin 456 biletli yolcu taşınmış olacak. Bu arada hatta 5 Eylül'den 12 Eylül'e kadar Business sınıfı 15 lira, ekonomi sınıfı biletler ise 10 liradan satılacak. -Eskişehir seferleri de dolu- Öte yandan TCDD Genel Müdürlüğü, Ankara-Eskişehir YHT hattı ile Ankara-Konya hattının Polatlı'ya kadar olan kesiminin aynı hatta olmasının, ek seferlerde soruna neden olabileceği gerekçesiyle bayram tatilinde bu hatta ilave sefer koymadı. 411 yolcu kapasiteli YHT setleriyle günde 10 gidiş 10 dönüş sefer yapılan Ankara-Eskişehir hattında da bayram tatili süresince doluluk oranı yüksek seyretti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü hariç tüm seferlerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.