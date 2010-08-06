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Yaşam

YHT SEFER SAYISI ARTIRILDI ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2010 21:17

-YHT SEFER SAYISI ARTIRILDI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Eskişehir-Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayısı artırıldı.  TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, artan yolcu taleplerinin karşılanması için YHT'nin Eskişehir-Ankara arasındaki seferlerine Cuma ve Pazar günleri ek sefer konulduğu belirtildi. Açıklamaya göre, bugünden itibaren geçerli olan yeni düzenlemede, ek sefer yapacak trenler, Eskişehir'den saat 20.00'de hareket edecek. Açıklamada, Ankara-Eskişehir-Ankara arasında çalışan YHT'lerin sefer sayısının, yolcu taleplerinin karşılanması için 1 Temmuzdan itibaren 15'ten 22'ye çıkarıldığı ve trenlerin saat başı çalıştırılmaya başlandığı hatırlatıldı.

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