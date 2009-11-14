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Yaşam

YHT raydan çıktı!

Ankara-Eskişehir seferini yapan 91003 sefer sayılı yüksek YHT iki vagonu, Hasanbey mevkiinde makas değiştirirken raydan çıktı.

14 Kasım 2009 02:00

T24 - Ankara-Eskişehir seferini yapan 91003 sefer sayılı yüksek hızlı trenin (YHT) iki vagonu, Hasanbey mevkiinde makas değiştirirken raydan çıktı. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ankara'dan saat 11.10'da hareket eden YHT'nin iki vagonunun Hasanbey mevkiinde konvansiyonel hattın makas girişine geldiği sırada raydan çıktığını bildirdi.

245 yolcusu bulunan trende ölen ya da yaralanan olmadı.



YHT'deki yolcular tahliye edilmeye başlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla bir kısmı da TCDD'nin temin edeceği otobüslerle kent merkezine ulaştı.



Bakan Yıldırım: Ciddi bir konu değil

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Eskişehir'deki istasyonun yanında yer altı geçişi yapıldığını belirterek, "Orada geçici bir hat çektiler. O yeraltı geçişinin yanında hızlı hattan normal hata geçerken, 1-2 vagon raydan çıktı. Herhangi bir şey yok. Ciddi bir konu değil" dedi.

Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar da kaza yerinde incelemede bulundu.


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