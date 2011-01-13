-YHT PROJESİ'NDE 2.ERTELEME ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin Köseköy-Gebze etabının yapım ihalesi ikinci kez ertelendi. Projenin son yapım ihalesinin yarın yapılması planlanırken, şartname satın alan firmaların yoğun talebi üzerine ihale, 14 Marta ertelendi. İhaleye, AB tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlusu olan Merkezi Finans ve İhale Birimi çıkmıştı. İhale ilanına göre, Ankara-İstanbul YHT Projesi'nin Köseköy-Gebze etabının alt ve üst yapı işlerini kapsayacak ihalenin geçen yıl ekim ayında yapılması planlanıyordu. ''Açık'' usulle martta yapılacak ihale kapsamında, altyapı inşasında gerçekleştirilecek toprak işleri, altgeçitler, menfezler, sanat yapıları, drenaj işleri, üstyapı inşasında gerçekleştirilecek balast ve demiryolu hattı döşeme işleriyle elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerinin kurulumu işleri yapılacak. İhalede, projenin yapım süresi 900 gün olarak belirlendi. Köseköy-Gebze etabının yapım bedelinin yüzde 75'i ''Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'' kapsamında AB Fonlarından, yüzde 25'i de ulusal katkı paylarından sağlanacak. Köseköy-Gebze arasındaki 56 kilometrelik mevcut konvansiyonel hat, YHT işletmeciliğine uygun olarak çift hat olarak inşa edilecek ve güzergah üzerinde 5 üstgeçit ve 1 nehir köprüsü yapılacak. Köseköy-Gebze arasındaki hattın etrafındaki yapılaşmanın yoğun olması dolayısıyla yeni hat mevcut koridorda inşa edilecek. Bu kesimdeki YHT işletme hızı saatte 160 kilometre ile sınırlı olacak ve Köseköy-Gebze arasındaki 39 dakikalık seyahat süresi, etabın yapımının tamamlanmasının ardından 24 dakikaya inecek. Ankara-İstanbul YHT Projesi'nin, 44 kilometre uzunluğundaki Gebze-Haydarpaşa etabı ise Marmaray Projesi kapsamında yeniden yapılacak. Bu etaptaki konvansiyonel demiryolu hattı sökülerek, metro standardında ve 3 hat olarak yeniden inşa edilecek, güzergahtaki 37 istasyon modern istasyonlar haline getirilecek. Her iki güzergahtaki yapım işlerinin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Projesi, Gebze'de Marmaray ile entegre edilmiş olacak.