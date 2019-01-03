YHT kazasının ses kayıtları ortaya çıktı: 201 (hızlı tren) Hat-1'den gelmesi gerekirken Hat-2'den geliyor

13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3'ü makinist 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı kazaya dair yeni bilgilere ulaşıldı.

Yürütülen soruşturmada kaza öncesi makinistler ile hareket memuru ve kaza sonrası TCDD personeli arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kazanın ardından tutuklanan makas görevlisi O.Y. savcılıktaki ifadesinde “Hattı değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum” demişti.

Telsiz kayıtlarında kazanın hemen ardından, "201 (hızlı tren) Hat-1'den gelmesi gerekirken Hat-2'den geliyor" diyen TCDD çalışanına diğer çalışan, "Yapma ya" diyerek cevap veriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin Ercan E. tutuklanmıştı. (DHA)