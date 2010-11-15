-YHT İLE TAŞINAN YOLCU SAYISI 2 MİLYONU AŞTI ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Ankara-Eskişehir arasında 13 Mart 2009'da hizmete giren Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile bugüne kadar 2 milyon 185 bin 680 yolcu taşındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul arası YHT işletmeciliğinin 1.etabı olan Ankara-Eskişehir arasında 2009 yılında toplam 836 bin yolcu taşındı. Buna göre, YHT ile Ankara-Eskişehir arasında, 13-31 Mart arasında 60 bin 214, nisan ayında 58 bin 824, mayıs ayında 67 bin 792, haziran ayında 74 bin 584, temmuz ayında 80 bin 232, ağustos ayında 76 bin 762, eylül ayında 99 bin 560, ekim ayında 117 bin 411,kasım ayında 100 bin 363 ve aralık ayında da 100 bin 262 kişi seyahat etti. Ankara-Eskişehir arasında YHT ile bu yılın ekim ayı sonu itibariyle 1 milyon 349 bin 676 yolcu taşındı. Buna göre, bu yılın ocak ayında 98 bin 57, şubat ayında 100 bin 784, mart ayında 113 bin 509, nisan ayında 123 bin 689, mayıs ayında 136 bin 828, haziran ayında 128 bin 481, temmuz ayında 155 bin 244, ağustos ayında 141 bin 847, eylül ayında 171 bin 81 ve ekim ayında da 180 bin 156 kişi YHT ile yolculuk yaptı. Böylece, 13 Mart 2009 tarihinden bu yılın ekim sonuna kadar geçen sürede Ankara-Eskişehir arasında gerçekleştirilen 8 bin 745 seferde toplam 2 milyon 185 bin 680 yolcu taşıması gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, YHT seferlerinde ortalama doluluk oranı yüzde 70 olurken, bu oran hafta sonları yapılan seferlerde yüzde 80'lere ulaşıyor. Öte yandan, 11.00, 15.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilen YHT seferlerinde ise doluluk oranları yüzde 90'ın üstüne çıkıyor. Geçen yıl 13 Eylülde karşılıklı 8 seferle hizmete başlayan YHT'nin sefer sayısı karşılıklı olarak 1 Eylül 2009'da 15'e ve 1 Temmuz 2010'da ise 22'ye çıkarılmıştı.