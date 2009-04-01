YHT bu ay yüzde 50 indirimli

Seferlerine 13 Mart'ta başlayan Yüksek Hızlı Tren'in tanıtımı amacıyla 5 TL'Lik bilet fiyatı uygulaması bugün sona erdi ancak bilteler bu ay yüzde 50 indirimli satılacak



TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Mart'ta seferlerine başlayan YHT'nin kamuoyuna tanıtımı amacıyla 5 TL olan bilet fiyatı uygulaması bugün sona erdi.



YHT'nin yarından itibaren yüzde 50 indirimli satışa sunulacak bilet fiyatları, birinci sınıfta 30 TL, ekonomi sınıfında 20 TL, öğrenciler ve konvansiyonel trenlerde indirime hak kazanan gruplara 16 TL, 7-12 yaş arasındaki çocuklara ise 10 TL olarak belirlendi.



Diğer taraftan TCDD, yarından itibaren YHT bağlantılı konvansiyonel trenlerle karşılıklı Ankara-İstanbul seferleri yapacak. Bu kapsamda Eskişehir-Haydarpaşa arasında, Ankara-Eskişehir seferini yapan YHT ile bağlantılı çalışacak Eskişehir, Sakarya, Başkent ve Cumhuriyet ekspres trenleri hizmete konuldu.



YHT aktarmalı seferlerin kombine bilet fiyatları şöyle:



Sefer Birinci Sınıf Ekonomi İndirimli Çocuk (7-12 Yaş)



Ankara-İstanbul 40 TL 32 TL 26 TL 16 TL

Ankara-Kütahya 29 TL 21 TL 17 TL 10,5 TL



Bu arada, 13 Mart'ta seferlerine başlayan YHT, biletlerinin 5 TL'den satıldığı ilk 15 günde Ankara-Eskişehir arasında 57 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.



YHT bağlantılı trenlerin kalkış ve varış saatlerine "www.tcdd.gov.tr" internet sitesinden erişilebiliyor.

