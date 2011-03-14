-YHT 3 YAŞINDA ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin 1. etabı Ankara-Eskişehir kesiminde 13 Mart 2009'dan bugüne hizmet veren Yüksek Hızlı Tren (YHT) üçüncü yaşına girdi. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, YHT 1 Eylül 2009 tarihine kadar günde 9, daha sonra 15 sefer, 1 Temmuz 2010'dan itibaren ise artan yolcu taleplerinin karşılanması amacıyla 22 seferle her saat başı hizmet vermeye başladı. Ankara-Eskişehir arasında kısa sürede yüzde 72 doluluk oranına ulaşan YHT'ler iki yıl boyunca 11 bin 697 sefer yaptı, 2 milyon 200 bin kilometre yol kat etti. YHT, 13 Mart 2009 - 13 Mart 2011 tarihleri arasındaki iki yıllık dönemde 3 milyon 250 bin kişiyi taşıdı. YHT öncesinde konvansiyonel trenlerle günde 572 yolcu taşınırken, YHT sonrasında bu sayı 6 bin kişiye ulaştı. Daha önce Ankara-Eskişehir arasında yüzde 8 olan taşıma payı, YHT sonrası yüzde 72'ye çıktı. Ankara-Konya YHT hattının Mayıs ayında işletmeye açılması planlanırken, Cumhuriyetin 100. yılı 2023'e kadar 10 bin kilometre YHT, 4 bin kilometre konvansiyonel hat yapılması hedefleniyor. Açıklamaya göre, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, YHT'nin üçüncü yılıyla ilgili şunları kaydetti: ''YHT'ler iki yıldır başarıyla hizmet vermekte ve yolcuların yüzde 90'ının memnuniyetini kazanmıştır. Hattın en iyi şekilde hizmet vermesi için üniversitelerle işbirliği içinde başta güvenlik olmak üzere yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Sonuç itibariyle son iki yıldaki başarı bundan sonraki çalışmalarımızda bizlere güç vermektedir.''