-YHT 2 YILDA 3 MİLYON KİŞİYİ TAŞIDI ESKİŞEHİR (A.A) - 18.02.2011 - Ankara-Eskişehir arasındaki karşılıklı ilk seferi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 13 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 23 ayda yaklaşık 3 milyon kişi seyahat etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2009 yılında Ankara-Eskişehir arasında karşılıklı olarak 942 bin yolcunun taşındığı YHT'yi 2010 yılında 1 milyon 900 bin kişi tercih etti. Artan talebi değerlendiren TCDD yetkilileri, sefer sayılarını 1 Temmuz 2010 tarihinde günde 15'ten 22'ye yükseltti. İki kent arasındaki yolcu taşıma hizmeti günlük her saat başı 22 seferle gerçekleştiriliyor. Düzenli aralıklarla yapılan müşteri memnuniyeti anketleriyle hizmet kalitesi de değerlendiriliyor. Anketlerin sonuçlarına göre, yolcuların yüzde 90'ı hızlı tren ile seyahatten memnun. YHT ile seyahat edenlerden ankete katılanların yüzde 99'unun da bir sonraki yolculuklarında da yine hızlı treni tercih etmeyi düşündüklerini belirtiği saptandı. TCDD, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında, İnönü-Vezirhan ve Vezihan-Köseköy arasındaki hattı Haziran 2012'de bitirmeyi planlıyor. Hızlı tren İnönü-Vezirhan bölümü için projenin yüzde 44'ü, Vezirhan-Köseköy kesimi için ise yüzde 59'u tamamlanmış durumda. -''BİLET FİYATLARINDA ARTIŞ YOK''- YHT tam bilet ücretleri, 13 Mart 2009 tarihinden itibaren ekonomi sınıfı için 20 TL, Business sınıfı için de 30 TL olarak uygulanıyor. 13-26 yaş arası gençler, öğretmenler, basın kartı sahipleri, engelliler, 60 yaş ve üstü vatandaşlar, gidiş-dönüş bileti alanlar ile en az 12 kişilik gruplara yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. 0-6 yaş arası çocuklara da yer almak koşuluyla yüzde 50 indirim uygulanıyor. TCDD'nin gündeminde YHT bilet fiyatlarına zam yapmak düşüncesi bulunmuyor.