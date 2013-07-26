YHK kararı sonrası işçiler bölündü, İzmir'de 3500 işçi grev yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iki şirkette çalışan 7500 işçinin katılması beklenen grev, Yüksek Hakem Kurulu'nun kararıyla İZELMAN'da önlenince, bugün sadece İZENERJİ'de 3500 işçi greve çıktı. Kurul'un kararı DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işçiler arasında anlaşmazlığa sebep oldu. İşçiler hem belediye yönetimine, hem de sendika yöneticilerine tepki gösterdi.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN şirketinde çalışan 6 bin ve İZENERJİ şirketinde çalışan 4 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık sonucu Genel-İş Sendikası'nın aldığı grev kararının 26 Temmuz'da uygulanacağı duyuruldu. İşçiler ve sendika yöneticileri bugün saban 04.00'de greve çıkmak için hazırlıklarına devam ederken dün akşama doğru Yüksek Hakem Kurulu'ndan İZELMAN sözleşmesiyle ilgili sürpriz karar çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı başvuruyu değerlendiren Kurul, belediyenin önerdiği ücretlerini yüzde 40 eksik alan işçileri yüzde 12, yüzde 20 alanlara yüzde 10 ve tam ücret alanlara yüzde 8 oranında zam verilmesini kararlaştırdı. Bu kararla İZELMAN'da yasal olarak greve çıkılmasının önü tıkandı.

Yüksek Hakem Kurulu kararı sonrası DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel Merkez yöneticileri, Genel-İş'in belediyede yetkili şubelerinin başkanları DİSK binasında değerlendirme toplantısı yaptı. Bu sırada sendikanın önüne gelen ve çoğunluğunu ücretlerini yüzde 40 eksik alan işçilerin oluşturduğu topluluk, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, hem de Genel-İş yönetimine tepki gösterdi. İşçiler kandırıldıklarını öne sürdü. Sendika binasının kapısı kapatılarak öfkeli işçilerin içeri girmesi engellendi. Kani Beko, işçilere karara rağmen greve çıkılmasını istediklerini söylemesine karşın işçiler yasal olarak bunun olanaksız olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Beko gece geç saatlerde Basmane'deki sendika binasından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadar yürüdü.

Belediye önünde hem halay hem gerginlik

Büyükşehir Belediyesi'nde bu sabah sadece İZENERJİ şirketi çalışanları greve çıktı. Grevi halaylarla kutlayan işçiler öte yandan da Yüksek Hakem Kurulu kararlarını alkışlar ve ıslıklarla protesto etti. Belediye önünde toplanan işçiler, İZENERJİ'de de Yüksek Hakem Kurulu kararının her an gelebileceği haberlerine tepki gösterdi. Belediye kapısına "Bu işyerinde grev vardır" pankartı asılmasından sonra İZENERİ Şirketi'nde yetkili Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Taner Şanlı yaptığı konuşmada, sözleşme görüşmelerinden bugüne kadar işçilerin haklarını alabilmeleri için mücadele verdiğini, ne belediye yönetimi, ne de başkasıyla işçilerin bilgisi dışında bir anlaşması olmadığını söyledi. Sözleşmeyi masa başında, işçilerin talep ettiği koşullarda bitirememesi durumunda istifa edeceği sözünün hatırlatan Şanlı, "YHK'nın vereceği kararlar yüzde 7'leri geçmez. Bu işi didik didik araştıracağız. Bu oyuna düşmeyeceğiz. Bu örgütü kimse sahipsiz sanmasın, boş sanmasın. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Eğer bu işin içinde art niyet varsa, o zaman istifa ederim. En büyük korku buradan yuhalanmaktır. Sizi hiç kandırmadım. Ancak, sözleşmeyi masa başında bitiremedik" dedi. Şanlı, konuşmasından sonra belediye yetkilileriyle görüşme yaptı.

Sendika başkanı Şamlı istifa etti

Şamlı, yeniden işçilere yaptığı konuşmada görüşmeden olumlu sonuç alamadığını söyledi. Şanlı, İZENERJİ'yi ilgilendiren YHK kurulu kararının da belediyeye ulaştığını, ancak kendilerine tebliği edilmediğini açıkladı. İşçiler bunun üzerine sloganlar ve ıslıklarla protestoda bulundu. Taner Şanlı, "Bu kadar seviyesizlik olabilir mi? Adam gibi masa başında oturup bu işi çözebilirdin, ama Yüksek Hakem Kurulu'na gönderdin. Hiçbirimizin açısından faydası olmayan çok kötü bir toplu sözleşme söz konusudur. Ben bu mücadeleyi bırakmadım. Eğer meydanlarla mücadele etmeyi bırakırsam gelin benim yüzüme tükürün arkadaşlar. Ancak yönetimi kuruluna sormadan bir karar aldım. Özür diliyorum" dedi. Şamlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine çok sayıda işçi ve şube yöneticileri kararını geri alması için Şamlı'yı ikna etmeye çalıştı.

Sendikacılar suskun

Yüksek Hakem Kurulu kararıyla sözleşmenin bağlandığı İZELMAN'da ise işçiler mesailerine geldi. Öte yandan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş 1 No'lu Şube Başkanı Fikret Ocak belediye önüne gelmedi. Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle işçileri tepki gösterdiği sendikacılardan henüz bir açıklama da gelmedi.

İşçiler kızgın

İşçiler, Yüksek Hakem Kurulu'na İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun sendika yöneticileri tarafından kendilerinden saklandığını iddia etti. YHK kararında mutlaka sendika yöneticisinin bulunması gerektiğini belirten işçiler, "Belediye yönetimi bir yandan görüşme yaparken, öte yandan YHK'na başvurmuş. Yasal hakkımız olan grev engellendi. Sendika yöneticilerinin de bundan haberi varmış" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iki şirkette çalışan 7500 işçinin katılması beklenen grev, Yüksek Hakem Kurulu'nun kararıyla İZELMAN'da önlenince, bugün sadece İZENERJİ'de 3500 işçi greve çıktı.