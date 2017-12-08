YHGK onlarca kişiyi kurtaran Macit için 310 bin TL'yi çok gördü

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) İstanbul Ataşehir’de 8 Haziran 2010’da meydana gelen sel baskınında Kurbağalıdere’den geçen vatandaşlara yardım ederken sele kapılan ve cesedi bulunamayan belediye işçisi Mevlüt Macit’in ailesinin kazandığı 310 bin liralık manevi tazminatı “Haksız zenginleşmeye neden olacağı” gerekçesiyle yüksek buldu. YHGK'nın kararı kesin ve bağlayıcı olduğu için yerel mahkeme hükmettiği 310 bin liralık tazminatı düşürmek zorunda kalacak.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Ataşehir Belediyesi’nde taşeron bir firmanın işçisi olarak çalışan Macit, köprünün üstünde mahsur kalan onlarca vatandaşı kurtarmış ancak kendisi sele kapılarak kaybolmuştu. Macit yedi yıl önce gazetelere “Kahraman İşçi” şeklinde haber olmuştu.

Onlarca kişiyi kurtaran kahraman için 310 bin TLyi çok gördüler

Uzun süren aramalara rağmen Macit’in cenazesine ulaşılamadı. Ancak, 2012’de bot ve içinde bir kemik parçası bulundu.

Ailesinden alınan DNA örnekleriyle Mevlüt Macit’e ait olduğu kesinleşen ayakla birlikte aynı yerde başlaması gereken cenazeyi arama çalışmaları yapılmadı. Cenazeye ulaşılamadığı için aileye bir mezar yeri de verilemedi. Macit ailesi hukuk savaşı başlattı.



Mahkeme 310 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi

Eşi Güllü Macit, oğlu Onur ve kızları Burcu ile Hande, maddi-manevi tazminat davası açtılar. Anadolu 21. İş Mahkemesi, iki yıl önce Mevlüt Macit’in eşi Güllü Macit için 100 bin, oğlu Onur ile kızları Hande ve Burcu için de 70’er bin TL olmak üzere toplam 310 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca acılı eş Güllü Macit’in maddi kayıpları için de yaklaşık 39 bin TL verilmesine hükmetti.

Ziyaret edecekleri bir mezar taşları bile yok

Karar Yargıtay’da temyiz edildi. Daire, “Miktarın haksız zenginleşmeye neden olabileceği’ gerekçesiyle tazminat miktarının düşürülmesine karar verdi. Ancak Anadolu 21.İş Mahkemesi işçinin cesedi bulunamamış, ailenin ziyaret edebileceği bir mezar taşları bile yoktur, İstanbul’daki ev fiyatları dikkate alındığında, davacıları zenginleştirecek bir miktar değildir, diyerek itiraz etti ve kararında direndi.

Genel Kurul da yüksek buldu

Bunun üzerine dosya geçen ay Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun önüne geldi. Kurul da Dairenin tazminatı düşürme kararını yerinde buldu. Bu nedenle İstanbul 21. İş Mahkemesi, Macit ailesi lehine hükmettiği 310 bin liralık manevi tazminatı düşürecek.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun aldığı bu karar, benzer olaylar sonrası açılacak manevi tazminat davalarına emsal teşkil edeceğinden büyük önem taşıyor.

Aile AYM yolunda

Macit ailesi Yargıtay kararının ardından Anayasa Mahkemesine gitmeye hazırlanıyor.