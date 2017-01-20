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Eğitim

YGS'ye 'geçici kimlik kartı' ile girilebilecek

ÖSYM'nin internet sitesinde YGS'ye başvuru yapan adaylara yönelik duyuruya yer verildi

20 Ocak 2017 22:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuran adayların mevcut nüfus cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar düzenlenen 15 gün süreli "geçici kimlik belgesi" ile sınava girebileceği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde YGS'ye başvuru yapan adaylara yönelik duyuruya yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olan kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar 15 gün geçerli "geçici kimlik belgesi" düzenlendiği hatırlatılarak, bu süreyi düşünerek, kimlik değişikliği talebi olan adayların yeni kimlik kartı edinme işlemlerini sınav günlerine bırakmamalarının önemine işaret edildi.

Duyuruda, "Adaylar, mevcut nüfus cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle düzenlenen 15 gün süreli 'geçici kimlik belgesi' ile de sınava girebilecekler." bilgisi paylaşıldı.

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