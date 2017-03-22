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Eğitim

YGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklama

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yazık günah değil mi?"

22 Mart 2017 22:41

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerden kuruma şikayet geldiğini belirterek, "Hukuk çerçevesinde bunları değerlendireceğiz. 'Sınav saatinden 14 dakika erken geleni almıyorum' demekle anayasanın 42. maddesini ihlal etmiş olursun. Yazık günah değil mi?" dedi.

Malkoç, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Ombudsmanlık Kurumu ve İşleyişi" konulu konferansta konuşma yaptı.

YGS'ye geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerle ilgili şunları söyledi:

"Verilen bu yetkiyi ölçülü kullanacaksın. Bir dakika geç kaldım diye, benim bir yılımı elimden alamazsın. Almaman gerekir. Efendim diğer öğrencilerin konsantresi bozuluyormuş. Geçmişte de bu oluyordu. Kaç tane şikayet geldi size. Veya bunun kaçı basına yansıdı. Ona göre düzenleme yap. Sınavdan 14 dakika önce geliyorum yanına, sen diyorsun ki ben seni sınava almıyorum. Kanaatimce böyle bir hak olmaması gerekir. Kuruma da müracaatlar var. Hukuk çerçevesinde bunları değerlendireceğiz. 'Sınav saatinden 14 dakika erken geleni almıyorum' demekle anayasanın 42. maddesini ihlal etmiş olursun. Yazık günah değil mi?" 

 

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