YGS'ye başvurular uzatıldı

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Bu süre, başvuru merkezlerinden başvuru yapacak adaylar için 15 Ocak günü saat 17.00’de başvuru merkezine gitmeden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için ise 15 Ocak günü saat 23.59’da sona erecek.Açıklamada, ÖSYM başvuru merkezi olarak görev yapan tüm ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinin 14-15 Ocak tarihlerinde açık tutulacağı da belirtildi.