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Politika

YGS'ye başvurular uzatıldı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı başvuruları 15 Ocak Pazar gününe kadar uzatıldı.

13 Ocak 2012 02:00

T24 - ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, daha önce 13 Ocak olarak duyurulmasına karşın başvuru ve sınav ücretini yatırdığı halde 79 bin 838 aday başvurusunu tamamlayamadı. Bu nedenle sadece bu kapsama giren adaylar, 14-15 ocak tarihlerinde başvuru merkezlerinden veya internet üzerinden başvurularını yapabilecekler. 



Bu süre, başvuru merkezlerinden başvuru yapacak adaylar için 15 Ocak günü saat 17.00’de başvuru merkezine gitmeden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için ise 15 Ocak günü saat 23.59’da sona erecek.

Açıklamada, ÖSYM başvuru merkezi olarak görev yapan tüm ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinin 14-15 Ocak tarihlerinde açık tutulacağı da belirtildi.


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