-YGS'YE BAŞVURULAR BAŞLADI ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular bugün başladı. Adaylar 2011-ÖSYS Kılavuzuyla aday bilgi formuna ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Bu kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, sınavların uygulanması, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. ÖSYS'nin ilk sınavı olan YGS'ye başvurular 19 Ocaka kadar yapılabilecek. 2011-2012 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve ön lisans (sınavsız geçiş dahil) programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar, 2011-ÖSYS'ye başvuracak. -KİMLER BAŞVURABİLECEK?- ÖSYS'ye 2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (Lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okuyan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarının dışardan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek. Durumları bu şartlara uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylarla T.C. yükseköğretim kurumlarından disiplin suçu nedeniyle kaydı silinenler de 2011-ÖSYS'ye başvurabilecek. Ancak bu adaylar 2011-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim kontenjanlarına yerleştirilemeyecek. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olmaları durumunda, 2011-ÖSYS'ye başvurmaları gerekiyor. Bu adaylar, 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda, söz konusu kontenjanlara yerleştirilecekler. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarına başvuran adaylar sınavsız yerleşebilecek. Bu adayların dışındaki tüm yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, 2011-YGS'ye girme zorunluluğu bulunuyor. Sınavsız yerleştirme yapılan ön lisans programlarının boş kalan kontenjanlarına, alan dışından yerleştirme yapılırken ilgili 2011-YGS puanları kullanılacak. -BAŞVURU, ÜCRET YATIRILMADAN YAPILMAYACAK- ÖSYS'ye başvuruda ortaöğretim kurumu (okul) müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunacak. Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvuruların okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar. Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecek. Mezun durumdaki adaylardan, 2009 ve 2010-ÖSYS'nin her ikisine de başvurmamış olanlar, 2009 veya 2010-ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar, başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecek. Mezun durumdaki adaylardan 2009 veya 2010-ÖSYS'ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecekleri gibi diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla da yapabilecek. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapılabilmesi için 2009 veya 2010 ÖSYS başvurularından birinin başvuru merkezi aracılığıyla yapılmış olması şartı aranacak. Bu şartı taşımayan adayların 2011-ÖSYS başvurularını, başvuru fotoğraflarının yenilenmesi amacıyla bir başvuru merkezinden yapmaları zorunlu olacak. Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılabileceği tarihler arasında sürekli yurt dışında bulunan, sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını posta yoluyla yapacak. Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adayların Aday Bilgi Formu'nu doldurması gerekiyor. Son sınıf düzeyindeki adaylar bu formu doldurduktan sonra okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacak. Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce başvuru ücretini yatırmış olması gerekiyor. Ücretini yatırmayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların ücretlerini zamanında yatırmaları gerekiyor. 2009 veya 2010-ÖSYS'ye başvurusunda ve bilgilerinde hiçbir değişiklik olmayıp internet üzerinden başvuru yapacak adaylar için de aynı kural geçerli olacak. -BANKAYA GİTMEDEN DE SINAV ÜCRETİ YATIRILABİLECEK- Sınava yurt içinden başvurmak isteyen adaylardan, ''YGS'ye girmek istiyorum'' seçeneğini işaretleyenler 35 TL'yi, ''YGS'ye girmek istemiyorum, sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorum'' seçeneğini işaretleyenler 10 TL'yi kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatıracak. Bankaya ücret yatırmak isteyen adayların, bu ücreti yatırmak için banka görevlisine T.C Kimlik Numarası, adı, soyadı bilgileriyle kaç TL yatıracağını bildirmesi yeterli olacak. Adayların bankadan aldıkları dekontu saklamaları gerekiyor. Banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırılabilecek. -''ÖNCELİKLİ OLARAK İL MERKEZLERİNDE SINAV YAPILACAK''- Kılavuzda, sınav merkezlerine ilişkin önemli bir ifade de yer aldı. Kılavuzda, ''2011 yılında sınav güvenliğini daha da artırmak amacıyla alınan yeni güvenlik önlemleri nedeniyle öncelikli olarak il merkezlerinde sınav yapılacak'' denildi. Buna göre, il merkezlerinde yeterli sınav kapasitesi bulunmadığı takdirde adaylar, okul adreslerine göre belirlenecek ilçe sınav merkezlerinde ya da adayların ikinci tercih olarak belirledikleri okul ili veya adres iline göre çevre il merkezlerinde sınava alınacak. Aday formunda yer alan ''1. Tercih'' alanında, okulun bulunduğu il veya adres ili dışında sınav merkezi tercihi yazılmayacak. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak belirtilen sınav merkezlerine ek olarak yeni sınav merkezleri açabilecek veya kılavuzda yer alan sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilecek. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanacak. Böyle durumlarda öğrencinin sınav merkezini saptama yetkisi ÖSYM'ye ait olacak. ÖSYM gerekli olduğu hallerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilecek. Ancak adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmayacak. Bu nedenle adayın, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmesi gerekiyor. Sınav merkezi sayılarını azaltan ÖSYM, kılavuzda 89 sınav merkezine yer verdi. -''SINAVA GİRİŞ BELGESİ'' ADRESE GÖNDERİLMEYECEK Adayın başvuru merkezine giderken adayların yanında, doldurulmuş Aday Bilgi Formu, fotoğraf ve TC Kimlik Numarası bulanan nüfus cüzdanı veya pasaport, mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir sureti, özürlü adaylar için sağlık kurulu raporlarının bir örneğiyle özürlerine ilişkin özgeçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe, banka dekontu olması gerekiyor. Kılavuzda yer verilen bilgilere göre, başvuru merkezindeki görevli tarafından onaylanarak adaya verilen ''2011-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri'' adlı belgenin saklanması gerekiyor. Bu belgede yer alan şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceği için adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları gerekiyor. Adaylar, bu aşamadan sonra öğrenim bilgilerinde yapacakları belgeye dayalı her türlü değişiklik için doğrudan ÖSYM'ye başvuracak. Başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, T.C Kimlik Numarası ile birlikte ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresini kullanarak adayın sınava gireceği yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesini temin etmede, yerleştirme ve sınav sonuç bilgilerini öğrenmede, yükseköğretim programları tercihini girmede ve bazı bilgilerini değiştirmede kullanılacak. Şifre hem 2011-ÖSYS'nin bütün aşamalarında, hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanması zorunluluğu bulunuyor. Yeni şifre edinmek isteyen adayların, nüfus cüzdanlarıyla şahsen başvuru merkezleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarına başvurmaları ve 2 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekiyor. ÖSYM, Sınava Giriş Belgesi'ni adayın adresine ayrıca göndermeyecek. Bundan sonra aday bu belgeyi TC Kimlik Numarası ve başvuru sırasında kendisine verilen şifre ile ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinecek.