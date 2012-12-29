YGS'ye başvurular 2 Ocak'ta başlıyor

Üniversiteye girişteki birinci aşama Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 2 Ocak Çarşamba başlayacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzuna göre, ÖSYS'nin ilk sınavı YGS'ye başvurular 2-15 Ocak, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurular ise 22-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2013-ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' adresinden ulaşabilecek adaylar, dağıtımı ve satışı yapılmayacak kılavuzun örneğini başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.