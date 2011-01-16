-YGS'YE BAŞVURUDA SON 3 GÜN ANKARA (A.A) - 16.01.2011 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 19 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Adaylar 2011-ÖSYS Kılavuzuyla aday bilgi formuna ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Bu kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, sınavların uygulanması, üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 2011-2012 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve ön lisans (sınavsız geçiş dahil) programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar, 2011-ÖSYS'ye başvuracak. -KİMLER BAŞVURABİLECEK?- ÖSYS'ye 2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okuyan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarının dışardan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek. -BAŞVURU, ÜCRET YATIRILMADAN YAPILMAYACAK- ÖSYS'ye başvuruda ortaöğretim kurumu (okul) müdürlükleri, ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ve ÖSYM büroları başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunacak. Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce başvuru ücretini yatırmış olması gerekiyor. Ücretini yatırmayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların ücretlerini zamanında yatırmaları gerekiyor. 2009 veya 2010-ÖSYS'ye başvurusunda ve bilgilerinde hiçbir değişiklik olmayıp internet üzerinden başvuru yapacak adaylar için de aynı kural geçerli olacak. -BANKAYA GİTMEDEN DE SINAV ÜCRETİ YATIRILABİLECEK- Sınava yurt içinden başvurmak isteyen adaylardan, ''YGS'ye girmek istiyorum'' seçeneğini işaretleyenler 35 TL'yi, ''YGS'ye girmek istemiyorum, sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorum'' seçeneğini işaretleyenler 10 TL'yi kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatıracak. Bankaya ücret yatırmak isteyen adayların, bu ücreti yatırmak için banka görevlisine T.C kimlik numarası, adı, soyadı bilgileriyle kaç TL yatıracağını bildirmesi yeterli olacak. Adayların bankadan aldıkları dekontu saklamaları gerekiyor. Banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırılabilecek. -ÖNCELİKLİ OLARAK İL MERKEZLERİNDE SINAV YAPILACAK- Kılavuzda, sınav merkezlerine ilişkin önemli bir ifade de yer aldı. Kılavuzda, ''2011 yılında sınav güvenliğini daha da artırmak amacıyla alınan yeni güvenlik önlemleri nedeniyle öncelikli olarak il merkezlerinde sınav yapılacak'' denildi. -''SINAVA GİRİŞ BELGESİ'' ADRESE GÖNDERİLMEYECEK- Adayın başvuru merkezine giderken adayların yanında, doldurulmuş Aday Bilgi Formu, fotoğraf ve T.C kimlik numarası bulanan nüfus cüzdanı veya pasaport, mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir sureti, özürlü adaylar için sağlık kurulu raporlarının bir örneğiyle özürlerine ilişkin özgeçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe, banka dekontu olması gerekiyor. Kılavuzda yer verilen bilgilere göre, başvuru merkezindeki görevli tarafından onaylanarak adaya verilen ''2011-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri'' adlı belgenin saklanması gerekiyor. Bu belgede yer alan şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceği için adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları gerekiyor. Adaylar, bu aşamadan sonra öğrenim bilgilerinde yapacakları belgeye dayalı her türlü değişiklik için doğrudan ÖSYM'ye başvuracak. Başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, T.C kimlik numarasıyla birlikte ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresini kullanarak adayın sınava gireceği yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesini temin etmede, yerleştirme ve sınav sonuç bilgilerini öğrenmede, yükseköğretim programları tercihini girmede ve bazı bilgilerini değiştirmede kullanılacak. Şifre hem 2011-ÖSYS'nin bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanması zorunluluğu bulunuyor. Yeni şifre edinmek isteyen adayların, nüfus cüzdanlarıyla şahsen başvuru merkezleri, ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ve ÖSYM bürolarına başvurmaları ve 2 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekiyor. ÖSYM, Sınava Giriş Belgesi'ni adayın adresine ayrıca göndermeyecek. Bundan sonra aday bu belgeyi T.C kimlik numarası ve başvuru sırasında kendisine verilen şifreyle ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinecek.