-YGS'YE BAŞVURUDA EK SÜRE BİTİYOR ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuru için verilen ek süre, bugün sona eriyor. 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri, 19 Ocak 2011'de sona ermişti. Ancak, ÖSYM bu tarihler arasında 2011-ÖSYS'ye başvurusunu yapamayan adayların, 26-27 Ocak 2011 tarihlerinde 2011-ÖSYS Kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak, 2011-ÖSYS başvurularını yapabileceklerini bildirmişti. Adaylara başvuru için verilen bu ek sürenin kesinlikle uzatılmayacağı bildirildi.