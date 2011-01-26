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Yaşam

YGS'YE BAŞVURU İÇİN EK SÜRE BAŞLADI ANKARA (A.A)

26 Ocak 2011 12:22

-YGS'YE BAŞVURU İÇİN EK SÜRE BAŞLADI ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için 19 Ocak Çarşamba günü sona eren başvurular, bugün ve yarın yapılabilecek. 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri, 19 Ocak 2011'de sona ermişti. Ancak, ÖSYM bu tarihler arasında 2011-ÖSYS'ye başvurusunu yapamayan adayların 26-27 Ocak 2011 tarihlerinde 2011-ÖSYS Kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak, 2011-ÖSYS başvurularını yapabileceklerini bildirmişti. Adaylara başvuru için verilen bu ek süre kesinlikle uzatılmayacak.

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