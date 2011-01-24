-YGS'YE BAŞVURU İÇİN EK SÜRE ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için 19 Ocak Çarşamba günü sona eren başvurular, 26-27 Ocak tarihlerinde de yapılabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemlerinin, 19 Ocak 2011'de tamamlandığı anımsatıldı. Bu tarihler arasında 2011-ÖSYS'ye başvurusunu yapamayan adaylar, 26-27 Ocak 2011 tarihlerinde 2011-ÖSYS Kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak, 2011-ÖSYS başvurularını yapabilecekleri belirtilen açıklamada, bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağı bildirildi. YGS'ye 1 milyon 648 bin 229 aday başvuruda bulunmuştu.