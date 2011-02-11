-YGS'YE 1 MİLYON 692 BİN BAŞVURU ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Üniversiteye girişte birinci aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) 1 milyon 692 bin 345 aday başvurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2011-ÖSYS'ye başvuran adaylar içerisinde YGS'ye girmek isteyen aday sayısının 1 milyon 692 bin 345 olarak gerçekleştiği bildirildi. ÖSYM Yürütme Kurulu tarafından, 2011-ÖSYS kılavuzunda yayımlanan sınav yapılacak il merkezlerinin kapasitesi yeterli olmadığı için, 2010 yılında sınav yapılan ilçe sınav merkezlerinde de sınav yapılmasına karar verildiği belirtildi. Adaylar, adres semt/ilçe bilgilerine göre, kendilerine en yakın il ya da ilçede sınava girecek.