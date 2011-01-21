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Yaşam

YGS'YE 1 MİLYON 648 BİN BAŞVURU ANKARA (A.A)

21 Ocak 2011 11:59

-YGS'YE 1 MİLYON 648 BİN BAŞVURU ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne (ÖSYS) başvurular tamamlandı. Sistemin birinci aşaması olan Yükseköğretime Giriş Sınavı'na (YGS) 1 milyon 648 bin 229 aday başvuruda bulundu.  ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2011-ÖSYS'ye 1 milyon 711 bin 254 adayın başvurduğu bildirildi.  2011-YGS'ye girmek istediğini bildiren aday sayısının 1 milyon 648 bin 229, sadece sınavsız geçiş hakkı için 2011-YGS'ye başvuran aday sayısının ise 63 bin 25 olduğu belirtildi. YGS, 27 Mart 2011 tarihinde yapılacak. Sınavların güvenliğine ilişkin alınan tüm önlemler, bu sınavda da uygulanacak. Adaylara ''Sınava Giriş Belgesi'' gönderilmeyecek. Adaylar sınav yeri bilgilerini, sınav binalarına atamaları tamamlandıktan sonra ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

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