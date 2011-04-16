-YGS'NİN İPTALİ İÇİN İMZA KAMPANYA KAYSERİ (A.A) - 16.04.2011 - Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ''şifre'' iddiaları nedeniyle sınavın iptali için imza kampanyası başlattı. Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, Cumhuriyet Meydanı'ndan yaptığı açıklamada, eğitimciler olarak ana sınıfından itibaren insan yetiştirmeye çalıştıklarını bildirdi. Yetiştirdikleri gençlerin boyunlarını bükük görmek istemediklerini belirten Öztürk, ''Bir bahçıvanın bir gülü yetiştirir gibi bizde insan yetiştiriyoruz. YGS başta olmak üzere her sınavda adaletsizlik yapılıyor. Fakir vatandaşlarımızın çocuğu ne kadar dershaneye giderse gitsin ne kadar emek verirse versin maalesef şifreleri alamadığı için şifreyi çözemediği için istediği yere gidemiyor ve emeğinin karşılığını alamıyor'' dedi. Öztürk, sınavın iptali için vatandaşları 10 gün sürecek imza kampanyasına destek vermeye çağırdıklarını, kampanyayla 1 milyon 700 bin imza toplamayı hedeflediklerini ve topladıkları imzayla mahkemeye başvuracaklarını söyledi.