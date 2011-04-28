-YGS'NİN BİRİNCİSİ ANKARA'DAN ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - 2011-YGS'de tüm puan türlerinde Türkiye Birincisi Ankara Fen Lisesinden Mahmut Bilal Doğan oldu. Sınavda, YGS1 ve YGS2 puan türlerinde ikinciliği Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesinden Murat Kaan Erdal, Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Mehmetcan Tütüncü, Özel Burç Özgören Fen Lisesinden Selçuk Erdevir, Turgutlu Halil Kale Fen Lisesinden Eren Yalçın paylaştı. YGS3, YGS4, YGS5 ve YGS6 puan türlerinde ikinci, Özel Yamanlar Anadolu Lisesinden Deniz Çağlın oldu. YGS4 puan türünde ikinciliği, Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Arda Çınar ile Kayseri Fen Lisesinden Ayşe Ertoy paylaştı. YGS3, YGS5 ve YGS6 puan türlerinde üçüncülüğü Adana Fen Lisesinden Zafer Başıbüyük kazandı.