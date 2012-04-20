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YGS'de sıfır çekenlerin sayısı iki yılda üç kat arttı

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20 Nisan 2012 16:10

YGS'de sıfır puan alanların oranı, geçen iki yıla göre artış gösterdi. Bu yıl 50 bin 805 adayın puanları 0.5'ten küçük olduğu için hesaplanmadı. Söz konusu sayı geçen yıl 38 bin 269, 2010 yılında ise 14 bin 156 olarak gerçekleşmişti.

ÖSYM, 2012 YGS sonuçlarını açıkladı. Buna göre YGS'ye bu yıl 1 milyon 895 bin 479 aday başvurdu, 57 bin 742 aday sınava girmedi, toplam 1 milyon 837 bin 344 adayın sınavı geçerli sayıldı. 2011 yılında 1 milyon 692 bin 144 aday başvuruda bulunurken, 43 bin 509 aday sınava girmemiş, sınavı geçerli aday sayısı ise 1 milyon 648 bin 240 olarak açıklanmıştı. 2010 yılında ise, sınava 1 milyon 512 bin 519 aday başvurmuş, 24 bin 893 aday sınava girmemiş, 1 milyon 487 bin 493 adayın ise sınavı geçerli kabul edilmişti.

CİHAN'ın haberine göre, bu yıl, sınavdan 0 puan alanların sayısı da geçen iki yıla göre artış gösterdi. 2012 yılında toplam 50 bin 805 adayın puanı 0.5'ten küçük olduğu için hesaplanmadı. Bu sayı 2011 yılında 38 bin 269, 2010 yılında ise 14 bin 156 aday olmuştu.

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