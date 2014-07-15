YGS’de öğrencinin başörtüsünü çıkarttırmaya 5 ay hapis

Vahide Yalçın'ın 27 Mart 2011'deki Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başörtüsüyle giremediği gerekçesiyle ÖSYM'nin Batıkent Lisesi'ndeki bina sorumlusu, gözetmen ve salon başkanı 3 kişinin "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılandıkları ve salon başkanının 5 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre kararda, Yalçın'a sanıklardan Gülden Nesrin Yılmaz'ın "sınava başörtüsü ile girilemeyeceğini" söyleyerek, "Başını açmak ister misin?" diye sorduğu, Yalçın'ın, açmaması durumunda ne olacağını sorması üzerine de tutanak tutulacağını bildirdiği ifade edildi. "Tutanak tutulursa ne olur?" diye soran Yalçın'a, sanık Yılmaz'ın, "Bilmiyorum" yanıtını verdiği aktarılan kararda, bunun üzerine salondan çıkan Yalçın'a, durumu anlattığı anne ve babasının, "Başını aç" dedikleri, Yalçın'ın da başını açarak, sınava girdiği anlatıldı.

Kararda, 27 Mart 2011 itibarıyla YGS'ye giren öğrencilerin başının açık olması zorunluluğu bulunmaması nedeniyle tutanak tutulamayacağı bildirilerek, salon başkanı sanık Yılmaz'ın, Yalçın'a tutanak tutulacağını söyleyerek, görevi kötüye kullandığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Yılmaz'ın, bu suçtan, takdiri indirim uygulandıktan sonra 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve şartları oluştuğu gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği belirtilen kararda, diğer sanıklar İlhan Arıbal ve Gülsüm Ançel'in ise atılı suçu işledikleri sabit olmadığından beraatlarına karar verildiği kaydedildi.

İddianamede, üç sanığın da sınavda başörtüsü yasağı olmamasına karşın, Yalçın'a başörtüsüyle sınava girdiği takdirde tutanak tutacaklarını söyledikleri ifade ediliyor ve görevi kötüye kullanmak" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapsi isteniyordu.