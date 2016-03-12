YGS'de kaygıyı azaltmak için 5 öneri

2 milyon öğrencinin yarın gireceği YGS sınavı öncesinde Uzman Psikolog Reyhan Algül uyarılarda bulundu. Öğrencilerin geleceği için kritik rol oynayan sınavların çoğu zaman sadece heyecan veya kaygı nedeniyle bile başarısızlıkla sonuçlanabildiğini vurgulayan Algül, öğrencilerin sınavda heyecana kapılmamalarını vurguladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Reyhan Algül'ün sınav öncesi öğrencilerin stresini ve kaygısını azaltmaları için 5 önerisi:

1) Sosyal Medya'dan uzak durun

Sınavın bir gün öncesinde akıllı telefonlarınızı daha az kullanın, sosyal medyadan kesinlikle uzak kalın. Akıllı telefon kullanımı ve sosyal medya gençlerin birbirlerini heyecan ve kaygı açsısından negatif yönde etkilemesine neden olabiliyor. Çok kaygılı bir arkadaşıyla konuşan ya da mesajlaşan bir gencin kaygısı artabiliyor ya da kaygıya kapılabiliyor. Yine sosyal medyada bazen yanlış ve spekülatif bilgiler dolaşabildiğinden bunlar da moral açısından olumsuz etkiler yaratabiliyor. Akıllı telefon, tablet gibi araçlar yaydıkları ışık ile gözleri de fazladan yoruyor. Yorulan gözlerde, sınavda sulanma, görmede bozulma ya da uzun paragrafları takip edememe gibi sorunlara neden olabiliyor.

2) Mesajlaşırken uykunuzdan olmayın

Uyku kişinin enerji gereksinimin yanında sinir sisteminin düzgün işlemesi ve öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyor. Geç saatlere kadar uyumamak ve uyanamamak; metabolizmayı yavaşlattığı gibi dikkat sorunlarına da neden oluyor. Yine bu noktada gençlerin birbirleri ile mesajlaşmaları ya da konuşmaları, uyku düzenlerini bozuyor. Yine sınavdan önceki gece çok geç yatılmaması önemli. Sabahleyin trafiği de göz önüne alarak biraz daha erken saatte kalkacağınız için uykunuzu almaya dikkat edin.

3) Yiyip içtiklerinize dikkat edin

Performans gerektiren her türlü sınavda, beslenme gerçekten önemli bir yer tutuyor. Dengeli beslenmenin zihinsel ve fiziksel performansa olumlu etkileri var. Omega içeren ceviz, balık, bakliyat gibi gıdalara ağırlık vermek dikkat ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Sınavdan bir gün önce ağır yiyecekler yememek, her zamanki beslenme rutinin dışına çıkmamak önemli. Özellikle sınavdan önceki gün daha önce yemediğiniz bir besin maddesi tüketmeyin.

4) 'Ya hep ya hiç' diye düşünmeyin

Hayat siyah ve beyazdan daha çok gri renkte olduğundan ‘ya hep ya hiç’ diye düşünmek kişinin başarısını baltalayabilen etkenlerden biri. Öğrencinin kendisini tanıması, kendi kapasitesini ve çalışma performansını gerçekçi değerlendirmesi son derece önemli. Ancak bunun kadar önemli olan bir diğer nokta da ailenin çocuğunu iyi tanıması, açık veya gizli baskı yapmak yerine gerçekçi değerlendirmelerde bulunarak çocuğuna yardımcı olması. Çocuğunuza bugüne dek ‘sınava yeterince çalışmıyorsun’ demiş ya da baskı yapmış olabilirsiniz ama sınav öncesi artık onu ne kadar çok sevdiğinizi söylemenin tam sırası. Onu başarılı olsa da başarısız olsa da hayat boyu seveceğinizi ve hep yanınızda olacağınızı hissettirin.

5) Sınav her şey demek değil bunu bilin

Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül “Sınavlar önemlidir ancak hayattaki mutluluğun ve başarının tek göstergesi değildir. ‘Şu okulu kazanmalıyım’, ‘ şu puanı almalıyım’ gibi düşünceler ile aileyi hayal kırıklığına uğratma korkusu da sınavlardaki kaygıyı artırır. Artık bu son saatlerde zihninizi dinlendirme ve güzel şeyler düşünme zamanı! Unutmayın asıl başarı; sevdiğiniz bir işi yapıp mutlu ve huzurlu hissedebilmektir” diyor.