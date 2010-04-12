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Yaşam

YGS'de hatalı soru iddiasına inceleme

12 Nisan 2010 14:17

  T24- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) Temel Matematik testinin hatalı olduğu iddia edilen 20. sorusunun uzmanlara inceletilmesinden sonra iptal edilip edilmeyeceğine karar verileceğini kaydetti.


Yarımağan, Matematik testinin 20. sorusunda iki doğru şık olduğu iddialarının değerlendirileceğini belirtti. Konuyla ilgili basında çıkan haberlerin ve ÖSYM'ye yapılacak bireysel başvuruların birlikte ele alınacağını söyleyen Yarımağan,  ''Biz soruyu hocalarımıza, uzmanlara inceletiriz, ondan sonra kararımızı veririz'' dedi.
Sorunun iptal edilip edilmeyeceği konusunun, değerlendirme işlemleri henüz yapılmadığı için şu anda çok acil olmadığını ifade eden Yarımağan, ''En geç bir haftada karar veririz'' diye konuştu.
Yarımağan, YGS ile ilgili evrakın sınav merkezlerinden ÖSYM'ye gelmeye devam ettiğini belirtti. Sınav evrakının çoğunun geldiğini kaydeden Yarımağan, evrakın ÖSYM'de toplanmasının yarın sabaha kadar sürebileceğini, daha sonra kutuların açılarak değerlendirme işlemlerinin başlayacağını anlattı.

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