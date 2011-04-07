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Yaşam

YGS'DE HATALI SORU İDDİASI ANKARA (A.A)

07 Nisan 2011 20:07

-YGS'DE HATALI SORU İDDİASI ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü, basına verilen YGS kitapçığının Fen Bilimleri Testi'nin 25. sorusunun hatalı olabileceğine ilişkin görüşlerini ÖSYM'ye ilettiklerini bildirdi. Köprülü, yazılı açıklamasında, 27 Mart 2011'de uygulanan YGS sonrasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin süreci yakından takip ettiklerini belirtti.  Yargıya intikal eden bu konunun kamu vicdanını rahatlatacak biçimde bir an önce açıklığa kavuşturulması ve sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Köprülü açıklamasında, ''YGS ile ilgili bu süreci takip ederken, basına verilen YGS kitapçığının Fen Bilimleri Testi (Kimya) 25. sorusunun 2. öncülünde çelişkili bir ifade kullanıldığına ve sorunun hatalı olabileceğine ilişkin görüşlerimizi ÖSYM'ye ileterek anılan sorunun ÖSYM tarafından incelenmesini istedik'' ifadelerini kullandı.

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