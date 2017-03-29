YGS'de geçersiz sınav rekoru!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) 12 Mart’ta yapılan ve 2 milyon 265 bin 844 adayın başvurduğu üniversiteye geçişin ilk basamağı Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın YGS sonuçları dün açıklandı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre YGS’de, sonuçların geç açıklanması da adayları isyanına neden oldu. Sonuçların 28 Mart’ta açıklanacağını duyuran ÖSYM’nin internet sitesi, dün kilitlendi. ÖSYM bunun üzerine, “Adayların yoğun girişi nedeniyle sistem çok ağırlaştı. Bu nedenle sonuçlara ilişkin veri girişleri de yavaşladı, adayların bir süre sisteme girmemesinde yarar var” açıklaması yaptı ve sonuçlar ancak saat 17.20 sıralarında açıklandı.

Açıklamaya göre, YGS’ye giren 2 milyon 162 bin 895 adayın 2 milyon 116 bin 604’ünün sınavı geçerli sayıldı. 1457 adayın sınavı, kopya ve sınav kurallarına uymadığı için geçersiz sayıldı. Geçen yıl sınavı iptal edilen aday sayısı 473’tü. Sınavı iptal edilen aday sayısında yaklaşık üç kat arttı.

15 dakika farkı

Bu yıl sınava girmeyen aday sayısında da artış gözlendi. Geçen yıl çeşitli nedenlerle 61 bin 482 aday sınava giremezken bu yıl 102 bin 949 aday sınava girmedi. Bu artışta, bu yıl ilk kez uygulanan ve tartışmalara neden olan 15 dakika kuralının etkili olduğu öngörülüyor. Geçen yıl 150 barajını 1 milyon 879 bin 812 aday aşmıştı. Bu yıl sınava giren adayların 1 milyon 846 bin 845’i 150 barajını aştı. 4 yıllık lisans programlarına geçiş için gerekli 180 puan barajını aşan aday sayısı 1 milyon 506 bin 479 oldu. 180 barajını geçen yıl 1 milyon 600 bin 49 öğrenci aşmıştı.

38 bin aday sıfır çekti

Sıfır çekenlerin sayısı da geçen yıla oranla arttı. Geçen yıl 32 bin 983 adayın bir net bile yapmadığı için puanı hesaplanmamıştı. Bu yıl ise 38 bin 483 aday sıfır çekti.

Türkçe testinde ortalama geçen yıl 19.1’den 17.278’e düştü. Temel matematikte ortalama 7.8’den 5.128’e düştü, fen bilimlerinde ise geçen yılki 4.6’lık ortalama 4.611 ile aynı kaldı. Sosyal bilimlerde geçen yıl 10.7 olan ortalama 12.308’e yükseldi. Bu durumda türkçe ve temel matematikte ortalama düşrken, fen bilimlerinde yerinde saydı. Sosyal bilimler testinde ise başarı yükseldi.

Kızlar yine daha başarılı

BU yılki YGS’de kızlar bu yıl da erkeklere oranla daha başarılı oldu. Kızların yüzde 88,60’ı 150 puanlık barajı aşarken, yüzde 73,72’si ise 180 barajını aşarak LYS’ye girmeye hak kazandı. Erkeklerin yüzde 82,58’i 150 barajını, yüzde 66,04’ü ise 180 barajını geçti.

LYS’ye başvuru nisan ayında

YGS’den sonra ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular 4 Nisan’da başlayacak ve 17 Nisan’a kadar sürecek. LYS, 10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da LYS-4 Sosyal Bilimler sınavıyla başlayacak. 11 Haziran’da LYS-1 Matematik; 17 Haziran’da LYS-2 Fen Bilimleri, aynı gün saat 14.30’da LYS-5 Yabancı Dil, 18 Haziran’da da LYS-3 Edebiyat-Coğrafya sınavları yapılacak.