YGS'de bir okul sadece bir öğrenciye

T24 - Adana'nın Kozan ilçesindeki bir okul, Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS), sadece bir adaya ev sahipliği yaptı.



Kozan'da, YGS'ye 18 okulda 4 bin 308 aday girerken, Şevkiye Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulundaki sınava ise sadece bir üniversite adayı katıldı.



Okul müdürü, bina görevlisi, sınav komisyonu başkanı, sınav komisyonu üyeleri, gözetmen ve 4 polisin görev aldığı okuldaki sınava, Yasemin Kaplan (29) tek başına girdi.



Sınavda 2'şer bina sorumlusu, gözetmen ve eğitimci ile 1 hizmetli görev yaptı. Birbaşka deyişle, üniversite adayı Kaplan için, 4 polisle birlikte toplam 11 kişi seferber oldu.



ÖSYM Sınav Merkezince, öğrencilerin okullara ve sınav salonlarına yerleştirilmesi için bilgisayar ortamında yapılan dağıtımda, sınıfların 14 kişilik düzenlenmesi nedeniyle listenin sonunda kalan Yasemin Kaplan, Cumhuriyet İlköğretim Okulunda sınava girecek tek aday olarak 1 nolu salona yerleştirildi.





"Okulda ve salonda tek olmak stresime engel oldu"



Sınav çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kaplan, ''Sabah okula geldiğimde sadece benim sınava gireceğimi öğrenince çok şaşırdım. Sınav öncesi bir ÖSYM görevlisi gelerek durum hakkında açıklama yaptı. Sınava kendimi denemek için çok fazla çalışmadan girmeme rağmen, okulda ve salonda tek olmak stresime engel oldu. Sınav sırasında dikkatimi dağıtacak hiçbir şey olmadı'' dedi.



Yasemin Kaplan, sınavının iyi geçtiğini ancak Türkçe sorularının geçen yılki gibi ''oldukça zor'' olduğunu savundu.







