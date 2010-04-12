T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YGS'de bir okul sadece bir öğrenciye

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir okul, Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS), sadece bir adaya ev sahipliği yaptı.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - Adana'nın Kozan ilçesindeki bir okul, Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS), sadece bir adaya ev sahipliği yaptı.

Kozan'da, YGS'ye 18 okulda 4 bin 308 aday girerken, Şevkiye Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulundaki sınava ise sadece bir üniversite adayı katıldı.

Okul müdürü, bina görevlisi, sınav komisyonu başkanı, sınav komisyonu üyeleri, gözetmen ve 4 polisin görev aldığı okuldaki sınava, Yasemin Kaplan (29) tek başına girdi.

Sınavda 2'şer bina sorumlusu, gözetmen ve eğitimci ile 1 hizmetli görev yaptı. Birbaşka deyişle, üniversite adayı Kaplan için, 4 polisle birlikte toplam 11 kişi seferber oldu.

ÖSYM Sınav Merkezince, öğrencilerin okullara ve sınav salonlarına yerleştirilmesi için bilgisayar ortamında yapılan dağıtımda, sınıfların 14 kişilik düzenlenmesi nedeniyle listenin sonunda kalan Yasemin Kaplan, Cumhuriyet İlköğretim Okulunda sınava girecek tek aday olarak 1 nolu salona yerleştirildi.


"Okulda ve salonda tek olmak stresime engel oldu"

Sınav çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kaplan, ''Sabah okula geldiğimde sadece benim sınava gireceğimi öğrenince çok şaşırdım. Sınav öncesi bir ÖSYM görevlisi gelerek durum hakkında açıklama yaptı. Sınava kendimi denemek için çok fazla çalışmadan girmeme rağmen, okulda ve salonda tek olmak stresime engel oldu. Sınav sırasında dikkatimi dağıtacak hiçbir şey olmadı'' dedi.

Yasemin Kaplan, sınavının iyi geçtiğini ancak Türkçe sorularının geçen yılki gibi ''oldukça zor'' olduğunu savundu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24