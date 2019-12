-YGS'DE ''ADAYA ÖZEL SORU KİTAPÇIĞI'' DAĞITILACAK ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Martta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) katılacak adayların her biri için özel soru kitapçığı ile cevap kağıdı hazırladı. ÖSYM, YGS ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Kopya olaylarının ve sınavda başkasını yerine sokmanın engellenmesi amacıyla YGS'de ''adaya özel soru kitapçığı ve cevap kağıdı'' uygulaması yapılacak. Bu çerçevede, sınavda yöneltilecek sorular her aday için rastgele oluşturulmuş bir sırada soru kitapçıklarında yer alacak. Soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynısı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilecek. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacak. ÖSYM, ''adaya özel soru kitapçığı ve cevap kağıdı'' uygulamasının sonuçlarını görmek için belirlenen pilot illerde YGS'ye girecek lise son sınıf öğrencilerini kapsayan bir deneme sınavı gerçekleştirdi. Deneme sınavı sonunda cevap kağıtlarının soru hazırlama, bilimsel denetleme ve eğitim bilimci uzmanlar tarafından istatistiksel olarak incelendiğini belirten ÖSYM, sorulan soruların yerlerinin rastgele değiştirilmesinin adaylara herhangi bir üstünlük sağlamadığı ya da olumsuzluk yaratmadığının tespit edildiğini bildirdi. YGS'de, sınav başlarken sadece adayın kendisinin açabileceği soru kitapçığı ve ilgili cevap kağıdını içeren bir set verilecek. Adaya özgü cevap kağıdının üzerinde de adayın fotoğrafı bulunacak. Adaya özgü soru kitapçığının kapağında adayın kimlik bilgileri, fotoğrafı ve soru kitapçığı numarası bulunacak. Ayrıca, soru kitapçığı numarası kitapçığın her sayfasında yer alacak. Gerek soru kitapçığı numarasından gerekse soruların sayfadaki sıralanış biçiminden soru kitapçığının sahibi olan adayın kimliğine erişilebilecek. Bu nedenle, adayın kitapçığındaki soru ve cevaplar ile ilgili bilgi sadece adayın kendisinde olacak ve başka hiç bir şekilde ve yerde bulunmayacak. ÖSYM, adaya özgü soru kitapçığının ''doğası gereği'' soru uzunluklarına bağlı olarak her bir adayın eline geçen bir sayfadaki soru adedinin diğerlerinden farklı olabileceğine işaret ederek, bu nedenle adayların kendi soru kitapçıklarını diğer adayların soru kitapçıkları ile görsel de olsa mukayese etmelerinin doğru olmayacağını bildirdi ve ''ÖSYM, modern bilişim teknolojisinin sağlamış olduğu bu olanak ile ÖSYM'nin yaptığı sınavlara katılan tüm adayların eşit şartlarda yarışmalarına büyük katkı sağlayacağını değerlendirmektedir'' açıklamasında bulundu. -ADAYLARA UYARI- Bu arada, YGS'ye girecek adayların sınava girecekleri yerleri internetten öğrenmeleri gerekiyor. YGS adaylarına sınava giriş belgesi gönderilmeyecek. Her adayın, sınava gireceği yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendisinin edinmesi isteniyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunuyor. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgenin renkli veya siyah beyaz çıktısını sınav günü yanlarında getirecekler. Bu belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınavda fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilecek. Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve T.C. kimlik numarası yazılı olması gerekiyor. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak, sınava alınsa bile geçersiz sayılacak.