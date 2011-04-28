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Yaşam

YGS'DE 38 BİN 269 ADAY SIFIR ÇEKTİ ANKARA (A.A)

28 Nisan 2011 17:30

-YGS'DE 38 BİN 269 ADAY SIFIR ÇEKTİ ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - YGS'de sınavı geçerli sayılan 1 milyon 648 bin 240 adaydan, 38 bin 269'u ''sıfır'' aldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Mart 2011 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2011-YGS) sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.  Sonuçlara göre, YGS'de sınavı geçerli sayılan 1 milyon 648 bin 240 adaydan, 38 bin 269'u ''sıfır'' aldı. Matematik testinde 40 sorunun tümünü doğru yanıtlayan aday sayısı 1805 olarak belirlendi.  Tüm puan türlerinde 2011-YGS Türkiye Birincisi Ankara Fen Lisesi'nden Mahmut Bilal Doğan oldu.  2011 YGS'de en başarılı il Yalova olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Geçen yıl olduğu gibi, 2011-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2011-LYS başvuruları 29 Nisan – 6 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınacak.

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