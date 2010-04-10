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Yaşam

YGS soruları ve yanıtları yarın yayımlanacak

10 Nisan 2010 13:07

ÖSYM, yarın yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS) soru ve cevaplarını sınav bittikten sonra saat 15.00'te yayımlayacak.
     
ÖSYM'den edinilen bilgiye göre, yarın yapılacak YGS'nin soru ve cevapları aynı gün saat 15.00'te ''http://ygs2010-sorular.osym.gov.tr'' internet adresinde açıklanacak.
    
Bu soru ve cevaplar, ulusal ve yerel televizyon kanallarında sadece sınavın yapıldığı 11 Nisan 2010 günü, internet sitesinde yayımlandıktan sonra ve 12 Nisan 2010 günü bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilecek ve yayımlanabilecek.
    
Sitede yayımlanacak 2010-YGS test soru ve cevaplarını, belirtilen kurallara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal takibat yapılacak.kişinin olduğu helikopter kayboldu

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