-YGS SONUÇLARI KISA SÜREDE AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, 27 Martta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının beklenenden daha kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Şifre iddiaları konusunda ''arkadaşlarına talimat verdiğini'' söyleyen Demir, ''(Hangi kitapçıkta buna benzer bir oluşum var bulun) dedim. Bulamadılar henüz, bulamazlar da'' dedi. Demir, YGS 'deki şifre iddialarıyla ilgili, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Rixos Otel'de biraraya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Kapalı dönem''de soruların hazırlandığını belirten Demir, ''Ben ilk defa soruları kapalı dönemde okudum. Karşıma bir soru çıktı. 'Bu ne biçim soru. Bu kadar basit soru mu olur?' dedim. Dediler ki, 'Hocam, bu nefes alma sorusu, biz bunu her zaman uygularız.' Bu 'nefes alma' sorusunu istedikleri yere yerleştirebilme imkanı veriyor program. Yeri değişmeyen, sıralaması değişmeyen sorular var. Bu, test tekniğinde herhangi bir olumsuzluk oluşturmuyor'' dedi. Soru üzerine Demir, ÖSYM'nin yaptığı iki ihalenin iptal edildiğini, bunlardan birinin tarayıcı, diğerinin de hafıza diski iptali olduğunu belirtti. Eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Demir, şunları söyledi: ''Ünal Hoca'yı takdir ediyorum. Sanıyorum 18-20 yıldır ÖSYM'deydi. Danışman olarak başlamış, başkan olarak devam etmiş. Göreve geldiğimin ikinci haftasında davet ettim, tavsiyelerini aldım, istifade etmek istedim. Daha sonra tekrar bir vesileyle ziyaret ettim fakat şunu görüyorum; Ünal Hoca bir miktar kuruma kızgın, kırgın. Çok fazla bilgi verme taraftarı değil. Bu yüzden üçüncü bir cesaretim olmadı, açık söyleyeyim.'' KPSS ile ilgili soruşturmaya ilişkin soru üzerine Demir, bu konuda hazırlanan iddianame hakkında kendisine gelen kesinleşmiş bir karar bulunmadığını kaydetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının KPSS ile ilgili soruşturmasının hala devam ettiğini anımsatan Demir, ''İnanın ben de çok istiyorum bir an önce bitmesini. Kurumda incelemeye devam ediyorlar. Kapımız sonuna kadar açık, her türlü desteği veriyoruz. Bir an önce sonuçlanması bizi de rahatlatacaktır'' dedi. Bir gazetecinin, şifre iddialarıyla ilgili açıklamalarının ''kamuoyunu ikna etmediğini'' söylemesi üzerine Demir, ''Kamuoyunun tatmin olup olmaması konusunu biraz da konjonktüre bağlıyorum. Biraz da ciddi anlamda birtakım oyunları bozduğumuzu düşünüyorum'' diye konuştu. Kendisini en çok ''toplu ve ikili kopya girişimlerinin'' rahatsız ettiğini belirten Demir, ''adaya özgü soru kitapçığı'' uygulamasında bunun mümkün olmadığını kaydetti. Demir, kopya olaylarının engellenmesi amacıyla ayrıca, rastgele seçilmiş salonlara kameralar konulduğunu ifade etti. -TUNCELİ'DEKİ UNUTULAN SORU KİTAPÇIĞI- ''Tunceli'de bir okulda bir sınavın soru kitapçığı ile cevap kağıdının unutulduğu'' yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine Demir, şunları kaydetti: ''Bu, her sınav sonrasında yaşadığımız bir gerçek. 27 Martta 210 bin görevliyle çalıştık. Bunları eğitmek için elimden gelen gayreti sarfettim. 'Cevap kağıtlarını sayarak toplayacaksınız, soru kitapçıklarını toplayacaksınız, en son aşamada üç öğrenciyi mutlaka sınavda tutacaksınız' diye defalarca söylüyoruz ama tüm bunlara rağmen bir gözetmen arkadaş, bir salon başkanı arkadaş işini ihmal ediyor, soru kitapçığı salonda kalıyor; soru kitapçığı, cevap kağıdı çöp sepetine atılıyor. Bir gün, iki gün, bir hafta sonra bize gelen soru kitapçıkları, cevap kağıtları bir gerçektir. Bir ekstrem örnek daha vereyim; bir sonraki sınavın kutularıyla gelen kitapçıklar da oluyor. Nasıl bir zihniyettir anlamıyorum. 'Benim elimde kaldı ÖSYM'ye gönderiyorum.' Ben bunu kabul etmiyorum ve elektronik yapmak istiyorum. Başarabilirsem, başka bir organizasyonla sınav yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten takım oyununda tüm ekibin senkronize çalışması gerekir. 210 bin insanı da bir futbol takımı gibi eğitmeniz biraz zor olur.'' Tunceli'deki unutulan soru kitapçığına nasıl bir uygulama yapılacağı, kabul edilip edilmeyeceği sorusunu Demir, ''Onun gibi birkaç tane daha geldi. Hayır, işleme koymak mümkün müdür? O sınav iptaldir. Cevap kağıdı orada 3 gün yatacak sonra bana gelecek ve ben onu değerlendirmeye alacağım, olur mu öyle şey? Orada kimin hatası olduğunu bilemem ben. Aday neden teslim etmedi? Adayın görevidir cevap kağıdını teslim etmek. Paketlendiğini kontrol etmek adayın kendisinin görevidir. Yazılı olarak bu kendisine söyleniyor'' şeklinde yanıtladı. ''Bu yıla kadar optik okuma işlemleri hep ÖSYM personeli tarafından yapıldı, bu sene METEKSAN personeli tarafından da yapıldı. Dün METEKSAN Genel Müdürü, bunun kendi kararları olmadığını, idari karar olduğunu ve buna kendilerinin karışamayacağını söyledi. Neden böyle yapıldı'' sorusuna Demir, şu karşılığı verdi: ''Yok öyle birşey kesinlikle. Cevap kağıtları dört defa okunur, iki defa boş, iki defa dolu okunur. Boş okumayı ben neden yapayım? Kağıdı basan o, paketleyen o, boş kağıt... Ben neden okuyayım. O yüzden 'Siz okuyun' dedik. Üzerine işaret yapılmış kağıdı sadece ve sadece ÖSYM personeli okur. ÖSYM personeli tek başına okumaz. O salonda, 24 saat orada duran hakem şahitler var, yani üniversiteden akademisyen arkadaşlar var, bunların raporları var, kapıda güvenlik güçleri var, 24 saat kamerayla kayıt var. Bir tek adayın, bir tek sorusunda bir ilave veya eksilme beni rahatsız eder. Bunun için her okuma sonrasında verileri bir USB'ye kaydederek kasama kilitliyorum, ola ki bir arkadaşım bir basit hareket yapmasın diye.'' ''Türbanlı adaylar sınava alınırken yapılan aramada bir standart yok mu?'' sorusu üzerine Demir, ''Güvenlik güçleri değil de salondaki arkadaşlar başörtülü bir arkadaşın hareketinde bir düzensizlik görürse, kulağında birşey hissederse kontrol etsin. Bayan polisler kapıda kontrol ediyorlar zaten'' dedi. -''TAMAMEN İŞGÜZARLIK''- ''Basına verilen kitapçıkta bir algoritma olduğunu siz de kabul ediyor musunuz'' sorusuna, ''Bu bir gerçek'' yanıtını veren Demir'e, ''Peki bu tamamen tesadüf mü yoksa birtakım kişiler tarafından şaibe çıksın diye özel olarak mı hazırlandı ya da bir bilimadamının 'ben bir şifre koyayım, olacak mı' demesiyle mi çıktı'' sorusu yöneltildi. Demir, ''Tamamen işgüzarlık. Arkadaşlar bize master soru kitapçığını vermeliydi, basına vermek üzere. Ama elinde bir karıştırma imkanı var ya, onu kullanmak istiyor. Ama cevap anahtarını da aynı tutmak istiyor. Bunu yapınca...'' diye konuştu. ''Bunu yapan kim?'' sorusunu Demir, ''METEKSAN'daki Bilgi İşlem'deki arkadaşımız'' diye yanıtladı. Soru üzerine Demir, sınava giren adaylardan 1 milyon 400 bininin cevap kağıdının değerlendirildiğini belirterek, sınav sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Demir, 89 bin salondaki tutanakların tek tek okunması gerektiğini belirterek, kural dışı uygulama yapıldıysa bunu göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.