-YGS SONUÇLARI EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), 27 Martta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ilgili son incelemeleri yaptığı, sonuçların en kısa sürede açıklanacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, ÖSYM YGS'nin açıklanmasıyla ilgili son hazırlıklarını yapıyor. Sonuçları değerlendirmeyi tamamlayan ÖSYM'nin sınav sonuçlarını en kısa sürede açıklamayı planladığı öğrenildi. Bu arada, YGS'de şifre iddialarıyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine, öğrencilere ve velilerine gönderilmek üzere bir mektup hazırlandığı, mektubun hangi yolla ulaştırılacağı konusunda değerlendirme yapıldığı belirtildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, tüm adaylara bir mektup yazacağını belirtmişti.