-YGS SONUÇLARI BİR AY İÇİNDE AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bugün yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS) sonuçlarının bir ay içinde açıklanacağını bildirdi. Demir, YGS'nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını, bütün sınav merkezlerinden gelen mesajlara göre herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını söyledi. Sınavın ÖSYM tarafından belirlenen bazı salonlarda kamerayla kayıt altına alındığını, başarılı bir şekilde kayıt yapıldığını belirten Demir, ''Bu uygulamanın çok etkin olduğunu düşünüyoruz. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadı'' dedi. Sınav evrakının illerden ÖSYM merkezine gelmesinin ardından değerlendirme işlemlerine başlanacağını söyleyen Demir, YGS sonuçlarının bir ay içinde açıklanacağını belirtti.