YGS sonuçları açıklandı

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.



Prof. Dr. Yarımağan'ın verdiği bilgilere göre, ÖSYS'ye 1 milyon 587 bin 990 aday başvururken, bunlardan 75 bin 471'i sınavsız geçiş başvurusu yaptı.



YGS'ye giren 1 milyon 487 bin 626 adaydan 133'ünün sınavı değişik nedenlerle iptal edilirken, sınavı geçerli sayılan aday sayısı ise 1 milyon 487 bin 493 olarak tespit edildi.



1 milyon 473 bin 337 adayın sınavda puanı hesaplanırken, 14 bin 156 adayın puanı hesaplanamadı.



Sınavda 70 bin 248 aday 140 puanın altında kaldı, 169 bin 509 aday 140-180 arasında puan aldı.



180'in üzerinde puan alan aday sayısı 1 milyon 233 bin 580 oldu. Bu adaylar ikinci aşama sınav olan LYS'ye girmeye hak kazandı.



Sınavda adaylardan toplam 1 milyon 403 bin 89'u ise bir yükseköğretim programına yerleşmek için tercih hakkı kazandı.



Sınavda 69 kopya tespit edildi. Sınavda 1 soru iptal edildi.



Prof. Dr. Yarımağan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fen Bilimleri Testi adayların yarısından fazlası tarafından boş bırakıldı. Fen Bilimleri’ni öğrencilere sevdiremiyoruz. Aynı durum Matematikte de var.



Adayların yüzde 45’i kız, yüzde 54’ü erkektir.



Sınava giren eski mezunların oranı bu yıl azalmıştır. Son sınıf düzeyinde sınava katılım artmıştır.



Sınava başvuranların yüzde 70’i lise kökenlidir.



Meslek liselerinin sınav başarısı beklentinin altında kaldı.



En başarılı il Yalova’dır. İkinci Kayseri, üçüncü ise Aydın’dır. İstanbul 43’üncü sıradadır.



78. sıradaki il Artvin’dir. 1. Yalova ile 78. sıradaki Artvin arasındaki puan farkı 24.



YGS'de Konya Meram Fen Lisesinden Ayşenur Şam ve İstanbul Özel Üsküdar Fen Lisesi'nden Günay Yolcu 498.761 puanla birinciliği paylaştı. İstanbul Özel Çağ Fatih Fen Lisesi'nden Furkan Çağrı Top 498.409 puanla üçüncü oldu.



4. Kemal Sarı 5. Arman Özdemir

6. Mehmet Nuri Akıncı

7. Bekir Tok

8. Kamil Çalışkan

9. Ceren Uluer

10. Mücahit Yıldız



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sonuçlar internetten öğrenilecek.



LYS sınavları 81 il merkezinde yapılacak, adayalar bu iller arasında seçim yapacak.



LYS başvuru süresi unutulmayacak."



YGS'nin değerlendirilirken her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturuluyor.



Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek.



YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecek.



Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.



Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.







